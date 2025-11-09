我是廣告 請繼續往下閱讀

粿粿（右）與范姜彥豐（左）過去感情甜蜜，如今因出軌醜聞鬧上官司。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

陳妍希（右）與陳曉（左）因拍戲相識，2人感情破裂、婚變，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自《神鵰俠侶》微博）

陳妍希（左）、陳曉（右）均將生活重心擺往事業，重新展開新人生。（圖／翻攝自微博）

上月底藝人范姜彥豐、粿粿鬧出「小王」婚變，演藝圈婚姻話題持續延燒，不禁令人感慨這些昔日恩愛銀色夫妻檔，共同經歷了風風雨雨，卻敵不過感情破裂的下場，其中另一對也叫人惋惜的，正是今年2月玩完8年婚姻的陳妍希及陳曉，《NOWNEWS今日新聞》整理了2人過往甜蜜時刻、走向愛情墳墓的歷程，帶讀者一塊來回顧。2013年8月陳曉、陳妍希合作《神雕俠侶》相識結緣，2年期間雙方於社群上慶生，情感逐漸加溫，2015年6月至8月兩人被拍到於中國約會、入住同一個房間，戀情曝光，當天，陳曉經紀人承認戀情，表示藝人私生活自己不大瞭解。2015年8月27日，陳曉、陳妍希分別在微博發了半顆愛心，官宣戀情。陳曉寫著：「總有一天，你會跟我姓。」陳妍希也直接標注了陳曉。2015年10月27日，陳曉經紀人為其承認求婚，陳妍希也回應感到驚喜與感動，隔年7月22日，2人在臺北舉行歸寧宴，12月宣布生下孩子，2019年7月陳妍希為陳曉慶生，直呼雙方為工作繁忙，婚變消息開始傳出，事後陳妍希火速否認，還透露正打算拚二胎。2022年到2023年間，雙方鮮少互動，僅有生日簡短公開祝福。2024年6月19日，陳曉、陳妍希再度被爆婚姻破裂。今年2月陳曉、陳妍希證實離婚消息，被眼尖網友揪出早有端倪可循，去年8月陳妍希在杭州拍《狙擊蝴蝶》，被捕捉到她已將手上的婚戒取下，這1細節被認為是婚變的明顯徵兆，此外，知名中國直播主卓偉受訪時表示，從陳妍希的動作來看，或許代表她對這段婚姻已經「澈底絕望」，這對昔日銀色夫妻檔，都已經恢復自由身9個多月，一舉一動備受外界關注。陳曉、陳妍希目前共同撫養家人，情感生活暫時空白，將重心擺往事業與個人，陳曉今年播出的戲劇有古裝劇《大生意人》、《雲襄傳2》，持續於各種角色、類型片突破，陳妍希作品則有《藏海傳》、《狙擊蝴蝶》、《親愛的仇敵》，日前更帶家人到洱海度假，不僅狀態極佳，整體散發出更成熟、韻味的氣質，2人邁向人生新階段，讓各界為他們感到欣慰。