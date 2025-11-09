我是廣告 請繼續往下閱讀

北海道獵人一次任務報酬令人辛酸

獵人狩獵有高風險

有地方政府開出更低報酬 獵人無奈

日本今年熊害問題嚴峻，許多熊開始闖入人類活動區域，迫使地方政府不得不請獵人出來狩獵，但現實是，獵人們也得考量到工作的危險性，北海道獵友會會長近日曝光了當地政府開出的單日任務價碼，都讓獵人們感到無奈，直呼根本是入不敷出的虧本工作根據朝日電視台報導，獵人們正與越來越兇猛的熊搏鬥，但回報與危險並不成正比。在北海道，地方政府有時每天只付給獵人9000日圓(約新台幣1817元)。北海道獵友會會長堀江篤表示，我們冒著生命危險從事這項工作，結果卻只得到這些？有些分會和部門與政府關係不好，他們單次派遣任務的報酬也只有9000日圓左右。考慮到汽油和子彈的成本，他們入不敷出。堀江篤表示，1萬日圓左右的預算太低了，子彈每發就要1000日圓。現在燃料費用很高，有些人甚至得請假或休年假來協助，這點錢肯定不夠。目前幾乎都是靠獵人們幾近以犧牲奉獻的精神來進行。堀江篤提到，目前獵人們之所以會參與獵熊的原因是因已危害的居民安全，當地居民也為熊害擔憂。這是出於獵人自身的責任感。但同時也對獵友會和獵人們的負擔太重了。報導提到，獵人狩獵不是沒有風險，北海道岩見沢市的獵人原田勝男向朝日電視台敘述，在25年前曾在狩獵過程中，遭到突然出現的一頭棕熊的攻擊，他當時開了兩槍，但都沒打中要害，熊撲到他身上，把他撲倒在地，接著甚至開始啃咬他的眼睛和身體其他部位，讓他一度失去了意識，以為自己死了。幸運的是，原田活了下來，但卻付出了慘痛的代價，失去了左眼。儘管經歷了這樣的磨難，他依然堅持狩獵。原因就在於他那不屈不撓的犧牲精神。社群平台「X」（前Twitter）一位名為「信州ジビエ職人」的日本網友，在10月底曾公開一張地方政府給他的薪資單，他是一名住在長野市、擁有合法持槍執照的獵人，會協助地方政府獵捕熊隻。從薪資單可看到，他花了2小時左右出任務，最後獲得的薪資約3000日圓（約新台幣609元），且還不包含他自己所準備的裝備成本；這樣的薪資也讓他吐槽，「地方政府抱怨能夠對付熊害的獵人不斷減少，減少是當然的，用這種時薪還要人承受生命危險」。