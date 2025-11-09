現在房價高，大家都是幾歲買到第一間房子呢？有民眾發文詢問，「30歲還買不起房是不是很廢」，他透露身邊的朋友都陸續買房了，但是他每次看房都很沮喪，錢包跟現實落差太大了，有許多人紛紛安慰他不用想太多。就算不買房，房租也是沉重負擔，根據主計總處最新調查，10月房租指數年增2.14%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價指數似乎有上漲趨緩的跡象，不過未來還有租屋新法修訂，如果真的通過可能市場又會產生一些新的變化。
30歲買不起房！錢包現實落差太大
原PO在Dcard以「30歲還買不起房是不是很廢」為題發文，他表示身邊的朋友陸續買房了，但他的存款還是很少，每個月薪水扣掉生活費，存下來的錢真的不多，台北房價動輒千萬起跳，新北也要600、700萬元，不知道自己要存到什麼時候。
他每次去看房都超沮喪，「錢包跟現實的落差太大了」，想要的買不起，，買得起的看不上，家裡長輩也開始關心他什麼時候要買房，長輩認為租房就是幫房東繳房租，但他真的沒有準備好，到外縣市買房又擔心工作機會少，朋友圈也不在那邊。
網友安慰：多數靠家裡贊助才買得起
許多網友紛紛表示，沒有靠父母很難在雙北買房，「30歲能買房的九成都是家裡贊助頭期，不用想太多」、「真的，想想就好難過，朋友全部買房子了，一些是爸媽贊助，一些是分到遺產」、「我朋友畢業後住家裡，月薪3萬元，每月給1萬孝親費，省吃儉用、勤懇工作3年後，用300萬買了人生中第一間房，是不是很勵志。因為他父母覺得他很孝順，幫他出頭期款。」「基本上90%受薪族群都買不起雙北的房，中古屋也是手頭緊，能買房的真的大多都是家裡有贊助」。
房租指數也上升 未來修法通過有變化
不只房價高，房租指數也屢創新高，根據主計總處最新調查，10月房租指數來到109.5、年增2.14%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租過去受到通膨、利率走揚、房價上漲、稅負增加與市場需求穩定等帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢，目前看起來利率維持穩定、通膨已經降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象。
曾敬德指出，不過未來還有租屋新法的修訂，倘若真的通過可能市場又會產生一些新的變化。曾敬德表示，房租雖然呈現上漲趨勢，但政府為了照顧租屋族，也給予租金補貼的政策，甚至有生育子女的也有補貼，建議符合條件的民眾，盡量善用政府的美意。
資料來源：主計總處、信義房屋不動產企研室、Dcard
