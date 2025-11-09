我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張芸京過去是《超級偶像》第一季冠軍。（圖／張芸京 Jing Chang 臉書）

曾在台灣歌唱選秀節目《超級偶像》中獲得冠軍的歌手張芸京，近年來相當低調，甚至連社群都鮮少更新，近日剛過43歲生日的她，今（9）日突然在社群曝光自己陷入一陣子的低潮，脫口「不知道還可以活在這個世界上多久」，因為不清楚人究竟能活在世上多久，因此希望自己可以多多享受當下。張芸京在2008年拿下了《超級偶像》第一季冠軍，在節目中爆紅的她，因為中性聲線以及堅毅個性擁有許多歌迷，臉書粉絲專頁也有超過40萬追蹤者，不過近年來越來越低調，鮮少在社群露面。今年滿43歲的張芸京，今日在社群上傳了生日貼文，其中她坦言其實有段時間很不想在社群間分享自己的事，「說什麼話、做什麼事，都會造成一定的正反面回應，當人們來看你時，不能夠真正看懂你的全部，也會對你有些評價，不論好評價、壞評價。人性總不小心把人分善惡、即使不分善惡的，也至少會分個喜好，又或許有時候，把你分個門別個類。」認為現代人時常只透過表面判定一個人，這時很容易產生誤解，為了讓人不要只看表面就評斷自己，張芸京認為逃離社群就是最好的方式。不過隨著時間的流逝，張芸京決定不再逃避他人看法，「說白了，今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久，這絕不是一種自我咒詛，只是想表達，有些人熱愛生命，卻無法有足夠時間活在這世上。」因此接下來他希望可以突破自己，希望可以給那些和自己一樣軟弱的人一些勇敢的力量。