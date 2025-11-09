我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bdd梅爾打出12/5/6的超神戰績。（圖／X@LOL Esports）

▲KT對決T1第二場比賽，Faker拿出招牌角色賽勒斯，卻沒能帶領隊伍完成逆轉。（圖／LOL Esports Flickr）

T1 vs KT第二場賽事BP階段

T1 vs KT第二場比賽亮點

▲《英雄聯盟》S15世界大賽決賽，11月9日在成都東安湖體育公園多功能體育館開打。（圖／LOL Esports Flickr）

▲比賽18分鐘雙方在中路爆發激烈團戰，Faker抓到了Cuzz位置，直接在團戰前秒殺對手，後續團戰也勝利，一度讓T1看到逆轉曙光。（圖／LOL Esports Flickr）

▲第二場比賽Faker被Bdd打出中路差距。（圖／LOL Esports Flickr）

KT vs T1總決賽直播

2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1 今（9）日在成都盛大登場，第二場比賽KT掃去第一場比賽遭逆轉的陰霾，在BP上迅速做出調整，KT讓Bdd搶下日前Faker率先使用的梅爾，結果Bdd成功主宰了遊戲，KT在42分鐘推平T1主堡，Bdd梅爾打出12/5/6的超神戰績，反觀Faker的賽勒斯留下3/7/5的慘淡戰績，直接打出中路差距，KT將戰局扳成1:1平手。因為輸掉了第一場比賽，KT持續選擇待在藍方，BP策略做出微調，Ban掉了巴德、特朗德、凱特琳，而T1則持續Ban掉阿祈爾、奧莉安娜與尤娜拉，KT故意放出妮可並且首搶下來，T1隨後拿了上路賽恩與打野嘉文四世。KT隨後選出打野菲艾、上路雷珂煞對抗。T1的第三選拿下了AD射手希維爾。第二階段，T1持續封鎖犽凝，並拿了輔助露璐；KT則是讓AD Deokdam拿了招牌角色伊澤瑞爾，還出招讓Bdd搶下梅爾，不讓Faker使用。最後，T1尾選讓Faker拿出賽勒斯。進入遊戲之後，3分鐘KT又從下路開始施壓，Peter妮可變成砲車，打野Cuzz也到場支援，被對手3人夾擊的Gumayusi只能送出首殺。隨後T1主動進行換線，讓Gumayusi到上路發育。隨後在6分50秒，T1拿下第一條小龍。8分鐘KT趁著T1成員回補空檔，集結拿下了3隻虛空幼蟲。9分鐘雙方中野在中路激戰，最終KT打出2換1，Cuzz拿到2顆人頭，讓KT經濟領先來到2千，再次主導本場遊戲前期風向。12分鐘T1成員集結開吃小龍，上路Doran開大隔開了對手，其他成員速吃掉第二條龍，KT只能看著T1全員順利撤退。15分鐘T1 Faker與Oner又主動再上路進攻，雖然拿到了Bdd的擊殺，但卻被後續到場的KT成員收掉，KT打出1換2團戰，此時KT經濟領先來到3千5百元。18分鐘雙方又在中路爆發激烈團戰，Faker抓到了Cuzz位置，直接在團戰前秒殺對手，不過KT反擊來的很快，Bdd拿下3連殺，但輪到T1下路雙人組完美發揮，Gumayusi完成收場，T1最終打出3換5團戰。19分鐘雙方再度爆發激烈團戰，T1雖然先抓掉了KT的AD伊澤瑞爾，但是KT反打成功，這波團戰由KT打出2換5，並順勢拿下亞塔坎、小龍，KT經濟領先來到4千元，Bdd梅爾已經打出8/3/3的超神戰績。25分鐘KT的AD伊澤瑞爾Deokdam在中路下草叢被Doran賽恩抬到，直接送出人頭。32分鐘KT讓打野單吃小龍，T1轉頭集結在巴龍區，但T1最終停手撤退。33分鐘雙方在藍方洪區爆發團戰，Faker被集火送出擊殺，KT打出0換2團戰，34分鐘T1又想在中路越塔抓Bdd，賽恩的控制卻被完美走位躲過，KT拿下了巴龍，Bdd的梅爾已經打出11/3/3超神戰績，kt經濟領先來到1萬元。37分鐘KT要吃第四條龍拿龍魂，T1全員防守，無奈經濟差距太大，T1雙C被擊倒，KT仍拿下龍魂。41分鐘T1在自家頑強抵抗，仍無法阻擋KT全隊進攻，最終KT在42分鐘推平主堡，將戰局追平到1:1。