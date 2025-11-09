我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳奇球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）認為捕手如果太浮躁、動作太多反而好對付。（圖／路透／達志影像）

▲鈴木一朗坦言，對現今年輕球員常說的「享受比賽」並不認同。（圖／美聯社／達志影像）

曾締造日美通算4367支安打的傳奇球星、現任西雅圖水手會長特別顧問兼指導員的鈴木一朗（Ichiro Suzuki），於11月8、9日連兩天前往新潟縣中越高校進行訓練指導。除了親自打擊示範與技術傳授外，他更罕見公開談到自己「最討厭對決的捕手」與「最難纏的對手特質」，並稱自己其實不認同有人說「享受比賽」。在球員問答時間中，一名中越高中捕手問鈴木一朗：「您印象中最討厭面對的捕手是誰？」鈴木一朗毫不猶豫地回答：「莫里納（Yadier Molina）和波西（Buster Posey）。」他解釋說：「這兩個人是我最不想面對的捕手，他們安靜、穩重、總是能在背後完成所有該做的事。捕手如果太浮躁、動作太多反而好對付，但這兩人就是『什麼都不多說，卻能精準掌握每一球』，那才是最讓打者壓力山大的存在。」鈴木一朗還補充：「作為對手，最討厭的就是那種淡定、從容的人。因為你看不出他們的情緒，也找不到破綻。這樣的對手會讓人感覺受挫，心理壓力更大。」談及自己2009年世界棒球經典賽（WBC）決賽對韓國的那支延長10局致勝安打，鈴木一朗也坦言，當時在壘上沒有露出任何笑容，是刻意為之。「那一刻我當然開心，但我選擇淡淡地走回壘包，沒有慶祝。因為我知道，對手看到這樣的態度會更難受。這是一種比勝利更深的打擊。」他強調：「面對比賽，我一直相信——越能保持冷靜與專注，越能展現真正的力量。」除了技術指導，鈴木一朗也與球員們分享心態層面的建議。當有學生問「棒球生涯中最開心的時刻」時，他回憶：「剛進職棒那三年最快樂，因為努力就能看到成長的瞬間，那種手感很純粹。但成為主力之後，責任越大、壓力越重，反而再也沒有那種單純的快樂了。」他也坦言，對現今年輕球員常說的「享受比賽」並不認同：「我不太能接受那句話。真正的快樂，是在經歷磨練與痛苦後、達成目標的充實感。不是比賽前就告訴自己『要玩得開心』。那樣太膚淺了。」當中越高校主將向他請教「如何扮演好隊長」時，鈴木一朗說：「隊長就是全隊的鏡子。別人會偷懶、會放鬆，但主將不能。那就是為什麼你會被選為隊長。」當學生進一步表示自己「比賽時太容易情緒化」時，鈴木一朗語重心長地回應：「感情太滿會讓你看不到全局。我小時候也會這樣，但沒一次是好結果。當你覺得快要爆發時，就想想我的臉（笑），那會讓你冷靜下來。這也是一種技術。」