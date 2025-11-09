我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海俊傑曾是歌唱比賽冠軍，一度是被力捧的偶像歌手。（圖／摘自 IG@gabrielocean1117）

▲陳曉東（如圖）自稱忙完演出活動就趕赴醫院探望好友海俊傑的妻子，證實她確實生病，表示身為朋友會幫忙。（圖／記者朱永強攝）

52歲資深港星海俊傑，突然在社群平台聲淚俱下向觀眾哀求，表示身為化妝師的妻子莫家慈（Effie）急性肝硬化發作，醫生稱病情危急、需要兩天內趕快動手術，估計醫藥費需150萬港幣（約合台幣597萬），儘管已經從朋友那裡籌得70萬港幣（約新台幣278萬），仍距離目標金額有很大差距，他強調絕非詐騙，影片結尾甚至泣不成聲。海俊傑參加新秀歌唱大賽獲得冠軍而進入演藝圈，由於年輕時對於事業態度不算積極，在戲劇節目中從男主角變成配角或奸角，入行近30年都算不上一線大牌。他因為妻子住院、需要換肝，卻還是只能籌到醫藥費的一半，無奈之餘不得不拍片向外界求救。香港媒體報導，海俊傑與妻子已在香港的醫院住了20天，等不到換肝的機會，已經轉院到廣州的中山醫院，而現在有可以移植的肝臟，時間卻不能等，讓他更為籌錢而心急。為了說服觀眾，證明他並不是拍攝詐騙影片，海俊傑還當場說出當下的時間，強調是真心期望外界可以伸出援手。香港媒體報導，海俊傑的友人陳曉東，亦承認莫家慈確實生病，海俊傑的焦慮並非演戲。陳曉東表示，自己結束演出後，馬上從深圳趕去廣州探望，已經獻上了一些心意，幫他們先救急，若是莫家慈真的適合動手術，他們當朋友的也一定會全力支援。也有網友對於海俊傑的遭遇很心疼，認為他真的是走投無路才會向各方哀求，真的也是不容易。