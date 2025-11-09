我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部食品藥物管理署抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現彰化一間畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，共計15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛生局正下架回收停售，高雄市衛生局今（9）日前往全聯鳳山分公司稽查時，發現 現場只賣到剩下31盒，針對全聯未主動積極通知消費者，將依法開罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。高雄市衛生局接獲彰化縣衛生局通知，疑似有「芬普尼雞蛋」超標3品項流入，因此隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查，發現業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋（白殼）14盒(效期114/11/21)、初卵頭窩蛋（白殼）28盒(效期114/11/21)、悠活鮮蛋（白殼）200盒(效期114/11/11)共242盒，但當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，衛生局當場要求下架， 並主動通知購入該批產品消費者。不過高雄市衛生局隔日再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。