韓國女星泫雅今（9）日到澳門Water Bomb音樂節表演，嗨唱到招牌歌《Bubble Pop》時，突然失去意識癱軟倒地，全場歌迷瞬間尖叫聲四起，舞者與保鑣火速衝上台確認狀況，保鑣抱起泫雅離場時，她整個人仍是癱軟毫無反應，畫面被觀眾錄下在網上瘋傳，粉絲心碎直呼：「減肥壓力太大」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泫雅昏倒過程曝光　唱到尾聲秒癱倒

根據現場影片顯示，泫雅唱到《Bubble Pop》高潮時，她突然全身癱軟直接倒地，舞者見狀立刻上前確認，保鑣也火速上台抱起她離開，但泫雅全程失去意識，現場畫面流出後迅速登上熱搜，相關影片點閱突破百萬。

▲（圖／翻攝自微博）
▲從現場影片可以看到，泫雅唱跳到一半，毫無徵兆癱軟倒地嚇壞全場。（圖／翻攝自微博）
泫雅減肥壓力大　疑似舊疾復發暈倒

泫雅2016年曾確診血管迷走神經性昏厥，此症狀會莫名暈倒，她曾表示減肥壓力大時，最嚴重一個月暈12次，還伴隨憂鬱症、恐慌障礙。近期她因變胖被酸，在外界壓力下極端節食，終於重回4字頭體重，讓粉絲相當心疼：「明明不胖卻要這樣減肥」，懷疑這次昏倒與舊疾復發或減重過度有關。

舞台風格獨特強烈　被封性感小野馬

今年33歲的泫雅，2007年從Wonder Girls出道，後來加入4MINUTE爆紅，2010年單飛成名發布《Change》，代表作有《Bubble Pop!》、《Red》，被封「性感小野馬」紅遍全亞洲。她2018年與E’Dawn（DAWN）公開戀情後於2022年分手，2024年1月認愛韓星龍俊亨，兩人於2024年7月宣布結婚，並在同年10月舉行婚禮。

▲龍俊亨（左）和泫雅（右）是2024年「非」元旦情侶之一，現在兩人以甜蜜過上婚後生活，泫雅也表示自己很幸福。（圖／泫雅IG）
▲龍俊亨（左）和泫雅（右）於2024年7月宣布結婚。（圖／翻攝自IG hyunah_aa）
暈倒影片在網上瘋傳　粉絲心疼喊：別再逼自己了

泫雅暈倒的影片在網上瘋傳，粉絲湧入留言區打氣：「泫雅快康復報平安」、「舊疾又發作？減肥壓力別太大了」、「短時間瘦到4字頭，好心疼」、「保鑣抱人的畫面好揪心，希望沒事」，粉絲紛紛喊話：「別再勉強自己，健康第一」。

資料來源：微博

看更多泫雅相關新聞

4Minute 9年前被解散內幕曝光！傳不合泫雅　昭賢祉潤：世界崩塌

泫雅巴黎放閃老公惹議！龍俊亨街頭吸菸被砲轟　遭質疑：是違法吧

相關新聞

泫雅宣布減肥後火速瘦回4字頭！腳背傷口引擔憂　本人鬆口曝原因

泫雅舊愛DAWN上《換乘戀愛4》！被問分手後是否聯絡　鬆口回應了

泫雅變胖超崩壞！熱舞甩動肥肉「挨轟好像大媽」女神嘆：我吃太多

MAMA傳奇畫面！Trouble Maker賢勝泫雅喇舌　GD看傻表情管理失敗