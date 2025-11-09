我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從現場影片可以看到，泫雅唱跳到一半，毫無徵兆癱軟倒地嚇壞全場。（圖／翻攝自微博）

▲龍俊亨（左）和泫雅（右）於2024年7月宣布結婚。（圖／翻攝自IG hyunah_aa）

韓國女星泫雅今（9）日到澳門Water Bomb音樂節表演，嗨唱到招牌歌《Bubble Pop》時，突然失去意識癱軟倒地，全場歌迷瞬間尖叫聲四起，舞者與保鑣火速衝上台確認狀況，保鑣抱起泫雅離場時，她整個人仍是癱軟毫無反應，畫面被觀眾錄下在網上瘋傳，粉絲心碎直呼：「減肥壓力太大」。根據現場影片顯示，泫雅唱到《Bubble Pop》高潮時，她突然全身癱軟直接倒地，舞者見狀立刻上前確認，保鑣也火速上台抱起她離開，但泫雅全程失去意識，現場畫面流出後迅速登上熱搜，相關影片點閱突破百萬。泫雅2016年曾確診血管迷走神經性昏厥，此症狀會莫名暈倒，她曾表示減肥壓力大時，最嚴重一個月暈12次，還伴隨憂鬱症、恐慌障礙。近期她因變胖被酸，在外界壓力下極端節食，終於重回4字頭體重，讓粉絲相當心疼：「明明不胖卻要這樣減肥」，懷疑這次昏倒與舊疾復發或減重過度有關。今年33歲的泫雅，2007年從Wonder Girls出道，後來加入4MINUTE爆紅，2010年單飛成名發布《Change》，代表作有《Bubble Pop!》、《Red》，被封「性感小野馬」紅遍全亞洲。她2018年與E’Dawn（DAWN）公開戀情後於2022年分手，2024年1月認愛韓星龍俊亨，兩人於2024年7月宣布結婚，並在同年10月舉行婚禮。泫雅暈倒的影片在網上瘋傳，粉絲湧入留言區打氣：「泫雅快康復報平安」、「舊疾又發作？減肥壓力別太大了」、「短時間瘦到4字頭，好心疼」、「保鑣抱人的畫面好揪心，希望沒事」，粉絲紛紛喊話：「別再勉強自己，健康第一」。