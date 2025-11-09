我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷傳出駭人聽聞的虐童事件，一名男子日前在水燈節期間救起一名失足掉入河中的5歲女童，卻因此揭開這名女童與姐姐長期遭受虐待、被迫工作賺錢的悲慘真相。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事件發生於11月5日，當時一名摩托車店老闆到曼谷邦莫德區（Bang Mod）一座寺廟參加水燈節活動，看到一名小女孩沿著河岸拾撿人們向水燈投擲的錢幣。男子上前提醒她危險，沒想到女童仍繼續撿錢，不慎滑倒跌入河中。男子與友人立刻衝上前將她救起。令人震驚的是，隨後現場出現的一名女子非但沒有安慰受到驚嚇的女童，反而當眾怒罵她不聽話，還命令她立刻回家。當女童的姐姐趕來關心時，這名女子更當場打她巴掌，責怪她沒顧好妹妹。目擊民眾見狀連忙上前制止，女子才罷手，但嘴裡仍不停辱罵兩名女童。男子與友人擔心女孩安危，便悄悄跟隨她們返家，卻發現她們居住在環境惡劣的破舊房屋中。經了解後，男子才知道那名女子及丈夫根本不是兩名女童的親生父母。她們的雙親目前正在服刑，而女子的丈夫自稱是女童的叔叔。這對夫婦長期逼迫姊妹倆在街頭販賣柳橙汁，如果沒有賣完，就會依照剩餘瓶數遭到毆打。男子將事件分享至社群媒體後引發熱議，許多當地居民留言表示，早已多次看到這對夫妻公然在街上虐打兩名女童。男子隨後向地方政府與警方報案。邦莫德區警方立即傳喚這對夫婦到案說明，並警告不得再對孩子施暴。根據泰國臉書新聞專頁「Jmoi V+」的最新消息，兩名女童目前已被安置到祖母家中，社會福利部門將持續追蹤並提供心理與生活援助。