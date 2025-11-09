馬來西亞前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）即使在今年7月10日迎來百歲生日，仍然神采奕奕、活力滿滿。近日他在浮羅交怡（Langkawi）與變形金剛扮演者即興共舞的影片曝光，讓大批網友笑稱「馬哈迪哥跳得不輸川普」。
這段影片由馬哈迪的官方臉書於11月7日上傳，畫面中可見他到訪自己曾任國會議員的浮羅交怡時，遇見幾名身著變形金剛裝扮的表演者。他滿臉笑容地上前揮手，隨後情不自禁地隨節奏擺動身體，現場氣氛熱烈。
影片中還可見馬哈迪與當地民眾親切互動、合照留念，毫無百歲長者的拘謹神情，反而流露出孩童般的開朗神采。
不少網友紛紛留言讚嘆：「馬哈迪依舊神采飛揚」、「跳得比年輕人還靈活」、「根本是最年輕的100歲」。也有人打趣說：「馬哈迪的舞步有點像川普，看來兩位政治老將都有節奏感」。
馬哈迪1925年出生於馬來西亞吉打州亞羅士打（Alor Setar），早年在新加坡馬來亞大學攻讀醫學，畢業後行醫多年才投入政壇。他於1981年首次出任總理，推動工業化與現代化政策，使馬來西亞成功擺脫農業依賴，奠定中等收入國家的基礎。2003年卸任後，他又在2018年以92歲高齡二度出任總理，打破「全球最年長政府領袖」紀錄，至今仍是馬來西亞政壇的傳奇人物。
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中還可見馬哈迪與當地民眾親切互動、合照留念，毫無百歲長者的拘謹神情，反而流露出孩童般的開朗神采。
不少網友紛紛留言讚嘆：「馬哈迪依舊神采飛揚」、「跳得比年輕人還靈活」、「根本是最年輕的100歲」。也有人打趣說：「馬哈迪的舞步有點像川普，看來兩位政治老將都有節奏感」。
馬哈迪1925年出生於馬來西亞吉打州亞羅士打（Alor Setar），早年在新加坡馬來亞大學攻讀醫學，畢業後行醫多年才投入政壇。他於1981年首次出任總理，推動工業化與現代化政策，使馬來西亞成功擺脫農業依賴，奠定中等收入國家的基礎。2003年卸任後，他又在2018年以92歲高齡二度出任總理，打破「全球最年長政府領袖」紀錄，至今仍是馬來西亞政壇的傳奇人物。