我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Doran在中後期多次出現失誤，甚至誤闖對方高地送頭，讓隊友與粉絲都捏了一把冷汗。（圖／取自LOL flickr）

2025《英雄聯盟》世界冠軍賽（Worlds 2025）最終決戰落幕，T1以3：2擊敗KT Rolster，完成隊史第六冠、同時締造前所未有的「三連霸」紀錄。然而，賽後公開的決勝局語音卻意外成為話題焦點，上路選手Doran（崔玄準）多次失誤，竟被打野Oner當場吐槽：「你是不是不想贏啊！」在第五局的決勝戰中，T1選擇了一套以衝陣為核心的進攻陣容，Doran選擇的鬥士角「卡蜜兒」成為關鍵點。比賽初期，Oner多次Gank上路幫助他建立優勢，讓T1順利掌握節奏。但或許是因為面臨個人生涯首冠，Doran在中後期多次出現失誤，甚至誤闖對方高地送頭，讓隊友與粉絲都捏了一把冷汗。最終T1仍憑藉超過一萬經濟差成功推平KT基地奪冠，不過賽後語音曝光後，場內外笑成一片。根據《虎撲電競》公開的決勝局語音，T1隊內氣氛輕鬆又搞笑，尤其是Oner和Doran之間的互動成為名場面：🔈Oner：「就說了可以的吧～玄準哥！」🔈Keria：「哥，你真的……」🔈Oner：「不是，你是不是不想贏啊？」🔈Gumayusi：「哈哈哈！」🔈Keria：「不是啦～」🔈Oner：「玄準哥！」🔈Gumayusi：「第一次啦，他第一次！」🔈Oner：「哥，恭喜你奪冠啊！」🔈Faker：「確實，還挺可愛的。」這段語音曝光後，立刻在社群引發熱議，粉絲紛紛笑稱「這才是真正的冠軍氛圍」，也讓Doran的「首冠初體驗」多了幾分溫馨與幽默。完成「三連霸」壯舉的T1總教練「kkOma」金正均賽後表示：「能走到這裡，全靠優秀的選手與幕後團隊。真的非常感謝大家，即使有許多艱難時刻，球隊仍沒有放棄。也感謝粉絲始終相信並支持T1。」他強調，T1在世界賽總是能提升專注力，「每當踏上世界賽舞台，全隊都變得更強。」對於首次拿下世界冠軍，Doran感性地說：「出道六年終於圓夢，能抓住這次機會真的幸福。我希望這次奪冠只是『Doran的故事』的開始，而不是結束。」而老將「Faker」李相赫則平靜地回應：「與其說是紀錄，我更享受今天的比賽。KT表現非常出色，能打出這麼精彩的一戰讓我很滿足，也想對他們表達感謝。」最後，他再次向粉絲致意：「感謝一路以來的支持，能在這樣的大舞台、在觀眾面前比賽，我真的很開心。未來也會繼續努力，請大家多多期待。」