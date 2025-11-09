我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年11月9日，《英雄聯盟》世界冠軍賽（Worlds 2025）於中國成都東安湖體育公園體育館圓滿落幕，韓國戰隊T1以3：2力退宿敵KT Rolster，成功完成史上首次三連霸，奪下隊史第六座世界冠軍。中路傳奇選手「Faker」李相赫也因此拿下個人第六冠、第四座世界賽冠軍獎盃，正式寫下無人能及的電競史詩。Faker賽後也相當有感觸，直言若自己有一天成為老爺爺，會再回首今天的故事，好好生活。2017年，Faker曾率領SKT T1挑戰三連冠卻在決賽落敗。時隔2927天，他終於以T1隊長之姿重返榮耀巔峰，完成自己職業生涯最遺憾的未竟之夢。根據官方統計數據：SKT Faker時期：出戰83場世界賽，取得63勝，4次晉級決賽、3次奪冠。T1 Faker時期：出戰86場世界賽，取得63勝，4次晉級決賽、3次奪冠。這意味著，Faker以個人世界賽累積12次參賽、6次決賽、4度封王的成績，穩坐《英雄聯盟》史上最偉大選手的寶座。T1在本屆世界賽共歷經9場對決，最終在決賽以3：2擊敗KT Rolster，成功蟬聯2023、2024、2025三屆冠軍，達成前所未有的三連霸紀錄。決賽中KT先以2：1領先，T1在第四局憑藉精準的物件控制與團戰執行力扳平比分，最終第五局由上路Doran與下路Gumayusi爆發主導勝局，於36分鐘內終結比賽。此戰不僅創下英雄聯盟歷史紀錄，也象徵T1再次鞏固其「電競王朝」的地位。在奪下個人第六冠後，Faker接受了現場英文訪問，談及這一路的成長與感悟。「這次決賽和去年一樣艱難，但也充滿戲劇性。奪冠當然開心，但能打出一場精彩的比賽更令我滿足。」他回憶起2017年未能完成三連冠的遺憾，直言如今的奪冠更具意義：「以前我覺得拿冠軍沒那麼難，但這幾年對手變得更強，過程更艱苦，所以這次奪冠的成就感更深。」被問到心境轉變時，Faker語帶感性地說：「以前奪冠的喜悅來自於『我贏了所有人』，但現在的快樂來自於『我克服困難、持續成長』。」最後，他以一句極具代表性的話為訪問作結：「感謝所有一直支持我的粉絲，未來當我成為老爺爺時，會再次翻開這頁故事，好好生活下去。這本編年史應該會賣得很好。」據韓國《山經日報》報導，本次成都決賽吸引全球近1億名觀眾同時收看，現場座無虛席。產業界人士更評價：「T1如今已不只是電競隊伍，而是如三星電子、BTS般的全球韓國代表品牌IP。」