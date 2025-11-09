我是廣告 請繼續往下閱讀

2025《英雄聯盟》世界大賽（Worlds）在中國成都落幕，KT Rolster在總決賽中與T1鏖戰五局，最終以2：3惜敗，無緣隊史首座世界冠軍。儘管「奇蹟之旅」止步亞軍，KT全隊仍在賽後記者會中展現成熟態度，強調這場敗仗將成為成長的養分。KT今年從LCK季後賽開始就不斷帶給眾人驚奇，外界也沒有預料他們能進世界賽決賽，今天雖然結束「灰姑娘傳奇」，但已贏球眾人尊敬。隊伍核心中路選手Bdd（郭普成）直言：「最後沒能以勝利收尾，團隊沒有收穫。」他坦言雖拿下中國粉絲給予的9.9高分評價，但「既然輸了，這分數沒有任何意義」。這位出道十年的老將仍從中看到意義：「過去總覺得結果才重要，但這次感受到『過程』的價值。能打到決賽，本身就是成長的一步。」他也對自己說：「總有一天機會會再來，希望能繼續做好。」打野Cuzz（文友贊）則透露最遺憾的瞬間：「太多想重來的地方，特別是第一局三龍團戰，如果能再處理一次就好了。」他感性表示：「很想給粉絲看到我們捧盃的樣子，但還不夠。從決賽的過程中學到了很多，下次會更努力，把學到的東西轉化為實力。」KT教練高東斌談到關鍵第五局的Ban-Pick時指出：「我們認為那是最好的選擇，雖然結果不理想，但這是我們準備過程中認為最穩妥的構想。」至於最後一局放出「Faker」李相赫的加里奧，他則解釋：「我們預期對方會走突進組合，想用長手距離應對。」高教練也在結語時感性地說：「比賽能打到第五局，選手們一定也感覺勝利近在咫尺。今年從年初就歷經困難，能走到這裡已經非常了不起。我只想對他們說——辛苦了，做得很好。」首次登上世界賽舞台的新人Peter（鄭尹洙）說：「在高舞台上與資深選手對決，學到了很多。輸掉之後反而一直想，哪裡能贏？該怎麼打得更好？」他強調：「勝負世界很殘酷，但只要努力，任何人都能走上舞台。」另一位新人「PerfecT」李承旼也表示：「面對不同選手時想吸收他們的優點，但今天才發現自己吸收得太表面。明年會更努力把學到的東西變成自己的。」Bdd最後向粉絲致歉：「又一次沒能漂亮收尾，真的很抱歉。不過我們比外界預期走得更遠，感謝從未放棄的支持。」Cuzz也補充：「沒能把冠軍獻給大家很遺憾，但我們學到了如何更強，下次會以更好的樣貌回來。」