被認為是「葉克膜之父」的美國密西根大學外科榮譽退休教授巴列特（Robert H. Bartlett），於10月20日病逝於密西根州安娜堡的家中，享壽86歲；巴列特的團隊是在醫學上首次成功應用體外維生系統「葉克膜」（Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO）的案例，根據已登記在案的資料顯示，全球有超過26萬人曾接受過葉克膜技術治療，約54%能存活並出院，超過10萬人得以保命。美國密西根大學（University of Michigan）外科榮譽退休教授、體外維生系統「葉克膜」（Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO）在醫學上首次成功應用者巴列特（Robert H. Bartlett）醫師，10月20日病逝於密西根州安娜堡（Ann Arbor, Michigan）的家中，享壽86歲。根據國際葉克膜根據紐約時報以及密西根大學醫學院在官網回顧巴列特的生平，他在1963年於密西根大學獲得了醫學學位，以優異的成績畢業。決心也要成為外科醫生，於是在波士頓的布里格姆婦女醫院接受了一般外科和胸腔外科的訓練。1970 年，他加入加州大學爾灣分校醫學院任教，他延續了其他人從1960年代開始的研究，開發葉克膜技術，用於長期心臟和肺部，以支持衰竭的器官。這項技術包含一個複雜的迴路，可以將血液從體內泵出並藉由體外管路和模擬心臟功能的幫浦模擬人工肺的膜片添加氧氣、去除二氧化碳與加溫後，再輸回體內。1975年，巴列特及其外科團隊首次成功在1名肺衰竭的新生兒身上使用「葉克膜」，新生兒因胎便吸入症候群，導致肺部損傷。經過三天的葉克膜治療，她康復了，最後健康地生活了下來。葉克膜技術在 20 世紀 90 年代和 21 世紀初在嬰幼兒、兒童和成人中的應用日益廣泛，而 2020 年初 COVID-19 大流行爆發後，ECMO 獲得了更廣泛的認可，在全球重症病房中，因新型冠狀病毒引起的急性呼吸道疾病患者接受ECMO 治療，目前為止記錄在案的病例超過 17,000 例。巴列特在母校密西根大學任教並成立「體外生命支持組織」（ELSO），建立全球葉克膜臨床資料庫，根據病例登記資料顯示，超過 261,000 名重症病人接受了 ECMO 支持，目前 66 個國家的約 800 家醫院提供此項服務。 裝過「葉克膜」的患者中約54%能存活並出院，超過10萬人得以保命。