泰國知名超跑女車手、前環球小姐坎蒂查（Dr Kanthicha Chimsiri）怒了！她日前在社群平台發文，痛批警方執法過當，指自己在生日當天因藍寶堅尼未裝前車牌，竟被攔查兩次，形容過程誇張又荒謬。坎蒂查於11月7日慶祝生日，駕著愛車與友人出遊。途中一輛警車尾隨她，她原以為對方只是經過，未料對方竟亮燈示意她靠邊停車。警方指出，她的車輛未安裝前車牌。坎蒂查表示，自己立即配合規定掃碼繳納罰款，並保留收據。當晚返程途中，她又遭另一名警員攔下，對方要求檢查她的包包，甚至詢問是否攜帶槍枝。坎蒂查當場錄影，質問為何在已繳罰後被再次攔查，對方則提醒她該地段不適合臨停，恐有危險。坎蒂查在貼文中表示，泰國已有可郵寄罰單的制度，根本不需要在高速公路上隨意攔車開罰，這樣做不僅造成民眾困擾，也可能引發交通事故。她強調：「這種執法方式應該改變，不該再發生在其他人身上。」坎蒂查被譽為「泰國灰姑娘」，除了身分是2016年環球小姐冠軍外，還是知名企業家，丈夫為德國施華蔻（Schwarzkopf）品牌大亨。另一方面，泰國近來多起交通執法爭議也引發社會討論。日前在暖武里省，一名男子因拒絕警方上鎖違停車輛，竟出拳攻擊員警，被依妨害公務與拒捕等五項罪名起訴，警方強調，不會對任何人網開一面。坎蒂查的貼文短時間內引發上萬次分享，許多網友留言支持她，認為警方應檢討執法流程，避免讓民眾對制度失去信任。