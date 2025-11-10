2013年11月西北太平洋出現史上最強颱風海燕（Typhoon Haiyan, 國際編號 1330），是自1987年採德沃夏克分析法後，首見觀測風速達165節（315 km/h）的颱風，在聯合颱風警報中心（JTWC）、中國中央氣象台（CMA）創下史上最強颱風的紀錄。而海燕颱風對台灣影響最劇烈的日子為2013年11月9日下午至11月10日清晨，雖然未登陸，但外圍環流帶來極強風浪與致命海象，成為台灣近年「最強外圍影響型颱風」之一。
🟡「海燕」超級颱風創歷史紀錄！登陸菲律賓釀災
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」曾發文指出，根據美軍測得的數據顯示，「海燕」颱風是正港的「史上最強風暴」追平1979年的歷史風王狄普颱風的165節（數據受質疑），這也是1987年改採「德沃夏克分析法」以來，地球上第一個風速達165節的熱帶風暴貨真價實的創了歷史紀錄。
回顧災情，海燕自2013年11月3日生成，迅速增強為超級颱風，於11月8日清晨登陸菲律賓萊特島及塔克洛班附近，帶來毀滅性風雨。此次颱風造成菲律賓超過6300人死亡、上千人失蹤，受災人數超過1000萬人，經濟損失估計高達140億美元。
🟡海燕颱風對台影響：造成8人罹難意外
對台灣而言，海燕雖未登陸，但外圍環流影響仍相當劇烈。2013年11月9 日下午至11月10日清晨，南部及東南部沿海出現9～11級陣風，南部外海浪高超過8公尺，造成八里釣客落海8人罹難，多艘漁船受損。中央氣象局於 11月7日14:30發布海上颱風警報，直到11月10日晚間解除。
海燕颱風對台灣的外圍影響堪稱歷年11月颱風最劇烈之一，海上警報期間長達三天，反映海燕雖未登陸，但強大外圍環流不僅帶來劇烈風浪，也暴露出颱風遠距離影響台灣沿海的危險性，即使颱風中心尚在數百公里之外，仍可能造成致命海象災害，提醒沿海防災不可掉以輕心。
