我是廣告 請繼續往下閱讀

普發一萬不分流全面開放登記！網址、準備物品一次看

今天開始不分流全面開放登記，到明年4月30日都可以上去填資料

本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號」、「本人或代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號（健保卡正面左下角12碼）」。

▲普發一萬登記前要先準備好身分證、健保卡及金融帳戶。（圖／財政部提供）

普發一萬登記三步驟！超簡單免1分鐘「最快11/12領錢」

最快11月12日起就能陸續領到錢。

▲普發一萬登記入帳三步驟非常簡單，民眾依序輸入資料之後按下一頁，確認資料後點選「確認送出」即登記完成。（圖／記者陳明安攝）

普發一萬登記入帳4種情況領不到錢！補救2方法曝光

4種情況包括「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」；「無此帳戶」；「帳戶已結清」以及「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」。

那就只能等17號去ATM領取現金或者24號到郵局排隊領取現金。

▲登記帳戶如果遇到「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」；「無此帳戶」；「帳戶已結清」以及「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」都領不到錢。（圖／記者陳明安攝）

登記入帳什麼時候可以查詢結果？日期、顯示結果一覽

從11月13日開始就能開放登記入帳結果查詢

「登記完成，將於近日入帳」

有顯示修改按鈕就是還沒送銀行核驗，可以修改

「已完成登記，帳號核驗中」

銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。

「帳號核驗失敗，請重新申請」

該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。

「入帳失敗，請重新申請」

該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改