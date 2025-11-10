普發一萬不分流全面開放登記來了！經過5天身分證字號尾數分流登記之後，今（10）日正式開放所有身分證字號尾數可以登記，前面錯過的、沒登記到的、想要在11月12日就領錢的，通通在今天登記起來！登記網址10000.gov.tw，記得準備好身分證、健保卡和銀行帳戶，但也要特別留意，財政部公布「4種狀況」就算登記成功也可能入帳失敗領不到錢，本文一次帶你完整看懂普發一萬最新懶人包。
普發一萬不分流全面開放登記！網址、準備物品一次看
普發一萬登記入帳經過5天身分證尾數分流登記之後，已經有超過400萬人都用此模式要領錢，今天開始不分流全面開放登記，到明年4月30日都可以上去填資料，不管身分證尾數多少都可以直接上普發一萬官網「10000.gov.tw」登記，要準備的東西包括「本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號」、「本人或代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號（健保卡正面左下角12碼）」。
普發一萬登記三步驟！超簡單免1分鐘「最快11/12領錢」
步驟一： 上全民普發一萬現金官網 https://10000.gov.tw/
步驟二：點選官網「登記入帳」，依序填入本人或代領人身分證統一編號、金融機構代號及帳號，以及發放對象的健保卡號，按下一頁確認資料，資料確認無誤之後按下「確認送出」。
步驟三，出現登記結果就表示登記成功，超簡單整個步驟免1分鐘，如果資料都沒有錯，最快11月12日起就能陸續領到錢。
普發一萬登記入帳4種情況領不到錢！補救2方法曝光
財政部在普發一萬官網提到，登記入帳最重要的當然就是資料的正確性，所以會有幾種狀況會導致就算你登記成功，最後在11月13日查詢結果時也會是「入帳失敗」，4種情況包括「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」；「無此帳戶」；「帳戶已結清」以及「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」。
如果真的沒辦法解決帳戶的問題，到時候可以再次重新登記，如果真的任何帳戶都沒辦法，那就只能等17號去ATM領取現金或者24號到郵局排隊領取現金。有任何相關問題都可以打電話諮詢1988專線或往來銀行客服查詢。
登記入帳什麼時候可以查詢結果？日期、顯示結果一覽
從11月13日開始就能開放登記入帳結果查詢，到時如果民眾尚未收到款項，可以去普發現金官網查詢登記結果，看看是什麼原因，可能結果與應對方式有以下4種可能性：
「登記完成，將於近日入帳」：該健保卡號之領取資格已檢核完成。有顯示修改按鈕就是還沒送銀行核驗，可以修改；沒顯示按鈕就是送銀行核驗中，不可以修改。
「已完成登記，帳號核驗中」：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。
「帳號核驗失敗，請重新申請」：本人/代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，輸入帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶；該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。
「入帳失敗，請重新申請」：如入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改，可能是「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。如入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。
