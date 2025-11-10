我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基牛棚在2025賽季陷入低谷，幾名可靠投手如威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）幾乎確定離隊。（圖／路透／達志影像）

紐約洋基在今年休賽季急需補強牛棚戰力，如今機會似乎主動送上門。根據美媒《Yanks Go Yard》專欄記者Adam Weinrib報導，亞特蘭大勇士隊放棄投手泰勒·金利（Tyler Kinley）的合約選項，讓這位狀態火燙的右投進入美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場，成為洋基極具吸引力的補強目標。報導指出，洋基牛棚在2025賽季陷入低谷，幾名可靠投手如威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）幾乎確定離隊，目前留下的僅有班達（David Bednar）、克魯茲（Fernando Cruz）、希爾（Tim Hill）與杜瓦爾（Camilo Doval）。「洋基需要的不只是補強，而是最少三到四名值得信賴的救援投手，」報導直言。在自由市場名單中，勇士隊放棄金利的550萬美元球隊選項，引發外界譁然。Weinrib評論：「這是勇士做出的愚蠢決定，也讓洋基撿到補強機會。」金利在本季從落磯轉戰勇士後展現壓倒性表現，25局投球中繳出0.72防禦率、2.74 FIP，僅被敲出11支安打、1發全壘打，送出22次三振、僅6次保送，WHIP僅0.68。「他幾乎無人能打，控球出色、製造弱擊能力更是頂級水準（硬擊率百分百等級、擊球初速第93百分位），靠著銳利的變化球主宰打者。」報導形容勇士放棄金利的決定「難以理解」：「這可能是他在亞特蘭大找到新生、也可能只是樣本數太小的『假象』，但無論如何，這不是需要花八千萬美元的賭注，卻可能帶來高報酬。」對於洋基投手教練布雷克（Matt Blake）而言，金利的數據令人垂涎，特別是他出色的滑球與曲球品質。「他的快速球不出色，但變化球價值在全聯盟名列前1%。」Weinrib總結指出：「洋基不該錯過這樣的機會。Kinley的勇士時期雖短，但展現了穩定的進步與抑制長打的能力。他不會要價太高，卻可能成為牛棚的關鍵拼圖。」隨著勇士讓這位火球右投自由身、光芒也選擇不支付終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）的1100萬美元薪資，洋基補強名單選擇變得更豐富。對急於重整投手群的布朗克斯豪門來說，這無疑是一個天賜良機。