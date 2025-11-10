《NOWNEWS今日新聞》記者也透過經紀人聯絡到文慧真，她激動表示：「弟弟他永遠是我的MVP！」

▲文慧真親自前往成都為弟弟Oner應援，嗨喊：「弟弟永遠是我的MVP！」（圖／翻攝自文慧真IG@yll_suly28）

▲文慧真在IG轉發許多弟弟Oner（如圖）奪冠的限時動態。（圖／翻攝自文慧真IG@yll_suly28）

▲T1成功完成空前的三連霸（2023、2024、2025），「DOFGK」（Doran、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）五人組是否能延續陣容，再度成為外界最關心的話題。（圖／取自LOL flickr）

《英雄聯盟》2025世界大賽決賽昨（9）日在中國成都圓滿落幕，T1以3：2擊敗KT成功奪下史無前例的3連霸冠軍，傳奇中單Faker（李相赫）也成功締造6冠傳奇，而T1打野選手Oner（文炫竣）的親姊姊、統一獅啦啦隊Uni-Girls成員文慧真也特地飛往成都現場應援，談到昨晚的比賽，文慧真表示：「這次到現場看比賽真的超緊張！5個set每一場都讓我心臟快停了！」對於弟弟Oner的表現，文慧真語氣滿是驕傲，她開心表示：「對我來說，我的弟弟永遠都是MVP！每次看他比賽的時候，都覺得他真的很厲害。」文慧真也坦言，這次T1在BO5（決勝局）打出關鍵勝利那一刻，自己在現場激動到差點落淚：「幸好最後有贏下比賽，真的替他感到驕傲！」值得一提的是，T1前3局陷入1-2的落後，雖然面臨淘汰邊緣，但T1在5人超常發揮下連勝2局，最終贏得2025年世界大賽冠軍，也成功成就戰隊3連霸、Faker第6冠的傳奇偉業。在T1奪冠後，文慧真透露她第一時間就立刻在家庭群組傳了祝賀訊息：「大家都很開心！爸爸媽媽都說這是最值得驕傲的一天。」她笑說，全家雖然分隔不同城市，但每年世界賽都會一起守在螢幕前應援：「這次能親眼看到弟弟拿下冠軍，真的太幸福了！」由於Oner長期與戰隊閉關訓練，一年僅能與家人見上2-3次，文慧真也感性地說：「雖然見面的機會不多，但我們都會互相鼓勵、傳訊支持對方。看到他在舞台上發光，我也會更努力在自己的舞台上加油！」