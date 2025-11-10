我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在本季成功衛冕，擊敗多倫多藍鳥，完成二連霸。不過，陣中外野手迪恩（Justin Dean）在奪冠後不久便離隊，結束他在道奇的篇章。這位28歲的外野手於透過Instagram發文感謝球隊與球迷：「謝謝你，洛杉磯——你改變了我的人生。」根據美媒《MLB.com》報導，道奇已將迪恩從40人名單中移除（outright），而同區宿敵舊金山巨人隊已經簽下他，讓他的新歸屬迅速確定。迪恩最令人印象深刻的表現，出現在今年世界大賽第6戰。當時道奇以3：1領先、面臨系列賽2勝3敗的背水一戰。9局上無人出局一壘有人，藍鳥擊出的強勁打球正好被佐佐木朗希投出的速球打中，球滾向左中間外野後卡進圍牆與地面縫隙中。迪恩立刻高舉雙手示意「球已死球（ball dead）」，主審隨即判定為自動二壘打（ground-rule double），成功阻止藍鳥可能的反攻機會，也幫助佐佐木脫險。那場比賽最終道奇取勝，扳平系列戰，並在第7戰封王。許多媒體形容那次判斷是「改變戰局的一幕」，更有球迷稱Dean是「救了佐佐木朗希的英雄」。離隊消息公布後，迪恩在社群平台上寫下：「謝謝你，改變我人生的洛杉磯。」短短一句話道盡他對球隊與城市的深情。美國球迷隨即湧入留言區表達不捨：「冠軍，祝你新旅程順利！」、「謝謝你為這支球隊所做的一切，去巨人隊時別忘了戴著你的冠軍戒指！」、「太難過了！已經開始想念你了！」、「一日道奇人，終生道奇人！」從小聯盟打拼到大聯盟奪冠，Dean的故事被球迷譽為「真實版勵志劇本」。如今他將轉戰舊金山巨人隊，展開職業生涯新篇章。