我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週快閃台灣參加台積電運動會，感謝他們的辛苦；台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳來「要更多晶片」。對於黃仁勳訴求，經濟部長龔明鑫今（10）日表示，按照黃仁勳說法，AI快速發展下希望可以包下更多晶片產能，政府還是採取支援半導體企業，有需要任何發展需求都可以支援。黃仁勳上週快閃來台，先到台南看台積電3奈米廠，更不忘到劉家莊牛肉爐、莉莉冰果店飽口福；隔日再到新竹的台積電運動會。他在運動會上致詞感性表示，「你們（台積電）是台灣的驕傲，而且你知道，你們也是我的驕傲。」而外界也好奇黃仁勳、魏哲家這次談論了什麼，對此，魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。