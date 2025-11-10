雙11不僅電商搶商機，餐飲業者也推出驚喜優惠，尤其吃到飽餐廳更是有各式折扣，包含吃到飽第二人只要111元或是直接每人1111元、第二人1111元。另外也有飯店推出線上旅展活動，限定在雙11單日，買吃到飽餐券，最優能下殺至6折，且有好幾家甚至優惠日期一直到11月底。《NOWNEWS今日新聞》整理全台8家飯店吃到飽餐廳的雙11優惠一次看。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
台北六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出限時「雙11快閃特惠」活動，即日起11月30日期間，凡於午、晚餐時段出示官方指定貼文中的優惠券，即可享平日雙人同行第二位1111再加碼免10%服務費，假日雙人同行第二位1411同樣免服務費。超值價格即可暢享星級海鮮盛宴，邀饕客在秋冬時節盡情大啖海味。平日晚餐每人餐價為1480元＋10%，兩人為3256元，使用雙11優惠折扣後兩人為2739元，約是84折優惠，且平均下來每人1370元。
敘日全日餐廳多款道地異國料理，最近更推出「海港季」集結多款當令海鮮入饌，主打「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」及「金湯酸菜鮮魚鍋」等特色料理，平假日皆可無限暢食「生食級干貝柱」、「南極雪蟹」，假日更升級加碼「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」與「甜蝦鮭魚卵手捲」等限定美饌，11月21日起再獻上「威靈頓香草烤鮭魚」於餐檯，打造豐盛多層次的秋冬饗宴。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
台北萬豪酒店表示，搶搭雙11及普發萬元商機，11月3日至11月17日推出「1+1好食成雙」優惠，吃到飽餐廳「花園廚房Garden Kitchen」，周一至周五午間每人原價1280元+10%，雙人同行享第2人優惠加購價111元+10%，平均下來等於每人766元，等於下殺5.4折優惠。
被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，半開放式廚房打造五大主題區，像是滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」，有螃蟹、燙白蝦等食材不定時更換推出；「熱享美饌區」現點現做供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳；甜點類也有台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖與哈根達斯冰淇淋。
📍台北喜來登「十二廚」
台北喜來登飯店表示，響應普發萬元政策，並迎接雙11來臨，自11月10日至30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行僅需1萬元，由韓國明星主廚KAI領軍，帶來一系列韓國經典美饌，包括「松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽」與啤酒無限暢飲，並有現點現做的「鮑魚海鮮人蔘雞粥」、韓式川辣豬五花、碳烤牛板腱與韓式燉牛肉等熱菜。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。
📍台中日月千禧酒店「饗樂全日餐廳」
台中日月千禧酒店也有雙11特惠，3樓的饗樂全日餐廳自助百匯11月10日~11月14日的平日
周一至周五午、晚餐時段，用餐可享每位1111元特價，約8. 5折，菜色含括有現切爐烤牛排、豐盛海鮮冷盤、豪華刺身、 主廚現點現做料理、東西方創意美食等，再搭配上夢幻甜點，紅白酒 、生啤酒無限暢飲。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe」
台北遠東香格里拉現正推出線上旅展，並將於11月11日雙11當天加碼優惠，限時加碼推出的「雙11限時超閃優惠」。此快閃活動主打最受歡迎的遠東Café自助餐券，其中折扣最高的是「周一至周四自助晚餐」雙人券，原價3696元，優惠價2222元，等於下殺6折。此外，閃購優惠還包含「周一至周四自助午餐」單人券，原價1738元，約享64折優惠價1111元，以及適合周末使用的「周五至周日自助下午茶」雙人券，原價2816元，優惠價1888元，約享67折。此限時優惠數量有限，售完為止，饕客務必把握機會搶購。搶購連結參考官網。
📍仲信金鬱金香酒店「品東西」
台中北屯的四星級仲信金鬱金香酒店的自助百匯餐廳「品東西」（位於品臻樓二樓），迎接雙11推優惠，即日起至11月30日之平日，成人午/晚餐每客超值價611元（原價700元+10%），暢吃海鮮日料區、中式熱炒區、現切區、沙拉水果區、飲料冰品西點區等，經典菜色還有每日限定義大利麵、炙壽司到瑞士頂級莫凡彼冰淇淋與柏克金生啤酒，全部吃到爽。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」
嘉義福容voco酒店的雙11餐飲優惠活動自11月10日起陸續登場，田園西餐廳推出主廚精選主餐限時優惠，原價1380+10%的主餐只要1111元即可享用，等同73折。推薦品項「法式燉羊膝」以紅酒與香草慢燉，羊膝軟嫩入味、醬汁濃郁，彷彿把歐洲鄉村的爐火香氣搬上餐桌。同時可品嚐甫登場的「美墨美食節」自助餐檯，包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉等。
▲田園西餐廳正推出「美墨美食節」，必吃餐點包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉。（圖／嘉義福容voco酒店提供，https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/）
📍高雄福華飯店「麗香苑」
高雄福華飯店的吃到飽餐廳「麗香苑自助百匯餐廳」則是推出11歲以下吃到飽免費，平日只要大人用餐，即可攜帶兩位11歲（含）以下兒童免費用餐。假日午晚餐更是針對學生族群祭出專屬回饋，凡持學生證即可享每位790元且免服務費優惠，限本人使用並需出示證件，團體不適用。
資訊來源：台北六福萬怡酒店、台北萬豪酒店、台北喜來登飯店、台中日月千禧酒店、高雄福華飯店、台北遠東香格里拉、嘉義福容voco酒店、仲信金鬱金香酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
