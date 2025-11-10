我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳凰颱風侵襲菲律賓，一座吊橋被強陣風吹到宛如健身用的戰繩上下擺盪。（圖／翻攝自Ｘ）

▲鳳凰颱風預計週四登陸台灣西部。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

超級颱風「鳳凰」（Fung-wong）週日晚間在菲律賓奧羅拉省迪納盧甘鎮登陸，成為今年襲擊該國的最強颱風。在登陸前夕，當局已啟動大規模預防性撤離，將超過100萬居民從高風險區域轉移至安全地帶，而就在一週前，颱風「海鷗」才剛造成超過200人死亡的慘劇。根據菲律賓氣象局觀測，「鳳凰」登陸時最大持續風速達每小時115英里（約185公里），相當於大西洋颶風分級中的三級颶風。其雲系範圍直徑達1,600公里，預計將為包括呂宋島在內的大片區域帶來強降雨。國防部長吉爾伯特·特奧多羅已下令對拒絕撤離的居民實施強制疏散，強調此舉是為了保護救援人員的生命安全。目前颱風已造成至少兩人死亡，其中薩馬省一名民眾遭墜落物體擊中身亡，卡坦端內斯省則有一人溺斃。在比科爾地區，雖有部分區域停電，但尚未傳出嚴重洪災或土石流通報。菲律賓武裝部隊已部署243支搜救隊伍，共計1,500名人員待命應對災情。總統小費迪南德·馬可仕呼籲民眾保持冷靜，配合地方政府指示，他強調「每分每秒都至關重要」。首都馬尼拉大都會區已宣布各級學校停課至週二，多個機場及港口也暫停運作。氣象預報顯示，「鳳凰」在穿越呂宋島山區後強度將逐漸減弱，預計週四登陸台灣西部，隨後轉向琉球群島方向移動。專家指出，儘管熱帶氣旋發生頻率變化不大，但氣候變遷正導致極端風暴的強度和破壞力持續增強。