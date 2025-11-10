我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（10）日開紅，權值股帶動下，加權指數來到27805.47點，指數大漲154.06點，隨後小幅震盪，截至早盤漲114.88點，指數報27766.29點。權值股台積電開盤漲10元，報1470元。權值股表現方面，台積電上漲10元，開盤報1370元；鴻海上漲1元，報245元；台達電上漲15元，報980元；廣達上漲1元，報288元；富邦金呈平盤，報90.5元；聯發科下跌10元，報1250元。美股主要股指上週五早盤呈現連袂追低的格局。道瓊工業指數翻紅漲74.80點或0.16%，收在46,987.10點；標普500指數小漲8.48點或0.13%，收6,728.80點；那指追低49.45點或0.21%，收23,004.54點；費城半導體指數跌71.03點或1.01%，失守7000點大關至6947.36點。其中，那指週線創下4月4日當週急瀉10%以來最遜、費半則創5月23日當週重挫4.47%以來最差。基本面訊號偏弱；11月密西根大學消費者信心初值降至50.3，創2022年6月以來低點，現況指數觸及新低，未來一年美國通膨預期升至4.7%。在官方非農缺席期間，投資人持續以高頻與民間數據校準景氣走勢；美國停擺未解與航班削減擴大，假期消費與服務業前景恐再受壓，指數短線維持區間震盪與風格輪動格局。停擺衝擊持續外溢至交通與消費端，未來數日航班取消將再增。與此同時，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）直言，原估第四季國內生產毛額（GDP）成長至少3%，如今可能只剩一半，旅遊休閒首當其衝。市場風險偏好轉弱下，科技與晶片股賣壓延續。