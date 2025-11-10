我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，現傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。對此，桃園市議員凌濤、國民黨立委均發聲「力挺」王義川參選，凌濤更昨（9）日發文喊話：「加油好嗎？」凌濤8日表示，他期盼立委王義川參選桃園市長，以激發城市發展願景的討論和政策辯論，更強調王義川參選將帶動選戰火花，讓民眾看到不同政黨在城市發展上的攻防。不過，凌濤昨日在看了王義川的講座直播之後，更是狠酸：「起手式慢了，加油好嗎？」並直指，總統賴清德已經幾乎確定提名何志偉代表民進黨參選桃園市長，王義川的直播不僅是起手式，更是最後關頭要抗衡，不得不出手的一張牌。凌濤提到，王義川過去被稱為政治乩童，但在自己舉辦的講座直播所提出的城市願景也乏善可陳，乍聽之下還以為在上政論節目，只想跟王義川說：「已經慢了，加油好嗎？」凌濤說，王義川提及航空城不足之處，聲稱要學日韓把人留在當地不要往台北跑，可是他好意思提什麼願景？王義川2018年擔任台中市交通局長，被監察院糾正花博虧損20億元，害慘台中，2019年又被鄭文燦延攬到桃園擔任航空城公司董事長，讓航空城虧損高達上億，害慘桃園；王義川能不能提一些有別於過去虧損經驗的願景？另外，凌濤更狠批，王義川說桃園捷運要與新北捷運接軌以疏散通勤人流，但相關的計劃不也正在規劃當中了嗎？他指出青埔高鐵是桃園的門面，應規劃用於青年或育兒住宅區域，然而張善政市府在青埔特區早已著手多項社會住宅與托育建設，包括已完工或施工中的社宅基地、增設公托與幼兒園名額，並積極引入多功能公共設施，例如桃園市兒童美術館的落成，不僅提升青埔的育兒友善環境，也為城市文化發展提供新的亮點。凌濤強調，很多計劃都在進行中，王義川不甚了解，還在空中樓閣；王義川說先談市政不要談人選，但人選都不適合，談什麼市政？王義川真的要加油，這些內容不像準備好的參選人，但還是幫他加油鼓勵，他來才有火花！