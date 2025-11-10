我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉東（如圖）有著濃眉大眼，帥氣模樣深受許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自陳曉東IG）

50歲陳曉東臉變形近照曝！2派粉絲掀論戰

▲陳曉東（如圖）即便已經50歲，狀態及外型仍保持得相當好。（圖／翻攝自陳曉東IG）

50歲香港男星陳曉東俊俏、優雅的形象深植人心，近日他現身深圳、出席「香港唱片足印展」開幕活動，當天以一身紳士西裝、戴著黑框墨鏡亮相，整個人狀態看似不錯，與大批粉絲熱情互動，沒想到當陳曉東取下墨鏡打招呼時，臉部及雙眼浮腫、蘋果肌明顯隆起的模樣，不少粉絲驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「醫美做過頭吧？」掀起一陣網上熱議。陳曉東的浮腫照於社群上瘋傳，不少留言直呼「臉變形了」、「原本超帥，現在好奇怪」，不過粉絲隨即跳出護航，強調他是因皮膚敏感與食物過敏導致暫時性腫脹，並非整形失敗。還有支持者貼出陳曉東後續活動照片，指出「臉已經消腫、狀態很好」，呼籲外界別過度解讀，事實上，陳曉東當天大明星氣場與親民程度無可挑惕，展現十足紳士風度。活動上，陳曉東談起從小聽黑膠唱片長大，出道後最大夢想就是能擁有屬於自己的黑膠唱片，現場細數起來過往創作經歷，語氣真誠又感性，讓粉絲直呼：「還是那個溫柔的東東！」儘管外界質疑不斷，但陳曉東並未正面回應外貌傳聞，反而低調持續工作，眼尖粉絲也發現，他近期出席其他活動已不再戴墨鏡，臉部線條恢復自然，氣色維持得很好。陳曉東1990年代以俊俏外型與清新氣質走紅，代表作包括《比我幸福》、《風一樣的男子》等，曾與謝霆鋒、陳小春和古巨基等人並列「香港四大小生」，他長年保持陽光形象，是許多粉絲心中的初戀男神，近年轉往中國發展，戲劇與音樂活動減少，但仍不時現身公益與文化場合，這次因外貌爭議再度登上熱搜，也讓不少人感嘆「時間真的追著偶像跑。」