▲謝侑芯在Threads上透露有啦啦隊主動向她爆料，攻擊啦啦隊同行。（圖／翻攝自謝侑芯Threads@irisirisss900）

▲謝侑芯生前透露自己也曾被富商CEO追求。（圖／翻攝自謝侑芯Threads@irisirisss900）

「護理系女神」謝侑芯上月在馬來西亞離奇身亡，警方已朝謀殺方向偵辦，全案仍在調查中，不過她生前曾多次於社群平台發文揭露演藝與啦啦隊圈的黑暗面，直言有些人表面裝得清純甜美，私下卻暗地中傷同行，她還提到有啦啦隊成員甚至主動爆料：「林X的鼻子在哪裡做的。」令她震驚直呼：「我根本沒問，她卻主動講，太可怕了！」謝侑芯曾在去年陷入低潮，透露自己「被感情與友情雙重背叛」，她坦言曾把自己關在家中，對人性與社會感到失望：「不管是感情方面還是友情背叛、欺騙，我真的對21世紀很厭惡。」直到朋友帶她外出才逐漸走出陰霾，她表示近年開始重新檢視人際關係：「誰能深交、誰該滾遠一點，我心裡很清楚。」謝侑芯當時還在Threads開酸圈內「假清純文化」，指出不少人表面說「自己沒物慾、不靠錢」，實際上卻天天與富商、富二代往來，她寫道：「這圈子碎嘴女太多了，單純見不得別人好，習慣就好。」當網友詢問「妳說的是誰」時，她僅回一句：「我認為我說得很明顯哈」，語氣耐人尋味。謝侑芯離世後，粉絲重翻她過往的貼文，不少人心痛留言：「原來她早就看透人心」、「這篇文像是她最後的警告」，目前馬來西亞警方仍在釐清死因，並朝謀殺方向偵辦；她生前揭露的圈內八卦與人際暗流，也再度成為外界熱議焦點。另外，黃明志到案後錄製口供時指出10月22日下午1點40分時，那時他正在和謝侑芯討論影片拍攝內容，女方回應想要稍微沖洗身體一下，不過進去了浴室30分鐘後都沒有任何聲音，覺得狀況有異的黃明志進去廁所後，才發現謝侑芯已經躺在浴缸裡沒有呼吸，雖已經馬上做了心肺復甦，不過卻已經回天乏術。