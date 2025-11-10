我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇日前才剛行使內野手蒙西價值1000萬美元（約新台幣3.1億元）的球隊選擇權，看似已確定三壘位置。（圖／美聯社／達志影像）

隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）進入休賽季，各隊積極布局補強，其中最受矚目的焦點之一，正是日本強打村上宗隆。根據美媒報導，前紅人與國民總管Jim Bowden認為，洛杉磯道奇是村上最理想的落腳點，更提出驚人的「蒙西（Max Muncy）＆村上宗隆共存方案」，稱讚他是真正的「50轟級打者」。美國《MLB Network Radio》於美東時間9日播出節目時，主持人Bowden在節目中高度評價村上的實力。他曾在經典賽親眼觀察村上的表現，對他的打擊威力印象深刻。Bowden指出：「他的力量是怪物級的。他是貨真價實的『能敲出50轟的男人』，擁有像阿隆索（Pete Alonso）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）那樣的爆發力。」村上宗隆2022年在日職擊出56支全壘打，本季雖僅出賽69場，仍轟出24發全壘打，證明其長打火力依舊驚人。Bowden坦言雖然村上仍有揮空率偏高的問題，但他才25歲，「以三壘手來說守備略低於平均，一壘守備則在水準之上，只要努力仍有成長空間」。他補充：「最低標可以期待他達到像蒙西那樣的表現，最高甚至有可能成為像名人堂重砲基勒布魯（Harmon Killebrew，生涯573轟）級別的球員。我真的很喜歡他的打擊天賦。」道奇日前才剛行使內野手蒙西價值1000萬美元（約新台幣3.1億元）的球隊選擇權，看似已確定三壘位置，但Bowden卻認為，這反而是為村上預留的「一年適應期」。他分析道：「有人可能會說，道奇剛續簽了曼西，但我認為村上應該和佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平一起效力，那會是一個完美的組合。」Bowden解釋，村上蒙西年輕10歲，道奇可以先讓曼西擔任正三壘手，讓村上一邊輪替守一壘、三壘，一邊逐步適應大聯盟。「等到他完全成長後，他將超越蒙西，正式接班成為道奇未來的主力三壘手。」道奇近兩年積極布局亞洲市場，從大谷翔平、山本由伸到佐佐木朗希，如今又傳出鎖定村上宗隆，可能組成史上最強「亞洲打線」。