日本職棒埼玉西武獅於今（10）日宣布，球團已正式同意王牌投手今井達也透過「入札制度」，在今冬挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）。根據《Sponichi Annex》等多家日媒報導，西武獅球團表示，尊重今井達也個人挑戰美職的極高意願，立即啟動相關手續，協助今井展開與美職球隊的洽談。今井達也今日透過球團發表聲明表示：「非常感謝球團接受我的要求。在多次討論中，球團考量各方因素並花費長時間做出判斷，我對此充滿感激。過去每年我都全力追求聯盟優勝與日本一，即使換了球隊，這份心願不變。我將持續以勝利為目標，努力成為球隊的戰力，竭盡全力投球。」西武獅球團本部長廣池浩司也透過聲明指出：「我們認為現在正是時機，因此決定支持今井挑戰MLB。他一貫表達『想在美國打球』的強烈意志，球團尊重並接受他的決定。我們希望他能在美國展現健康且出色的表現。雖然他對球隊貢獻良多，他的離開確實會造成影響，但球團將透過年輕球員的成長與戰力調整，維持球隊競爭力。」本季今井在日本職棒出賽24場先發，投球163又2/3局，繳出10勝5敗、防禦率1.92的亮眼成績。《MLB.com》先前就曾撰文表示：「FA市場將再度迎來一位光芒四射的日本明星投手。」並提到今井自2022賽季以來的通算防禦率為2.21，認為以年齡與近期表現來看，他在今冬市場將備受矚目。目前傳出的潛在候選球隊包括舊金山巨人、紐約大都會與波士頓紅襪等三隊，預計將掀起一波競爭激烈的搶人戰。至於合約規模，美媒《The Athletic》日前預估，若順利簽約，今井的合約總額可能達8年1.9億美元（約合新台幣58.9億元）。此外，其他美媒也評論今井在日本被低估，甚至有望成為「下一個山本由伸」，讓他在國際舞台的曝光度持續攀升。此外，另一位同樣透過入札制度申請挑戰美職的西武投手高橋光成，被認為目前可能「已經太晚，難以取得有利合約」，相較之下，今井的轉隊時機和市場熱度可能更具優勢。