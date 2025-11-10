我是廣告 請繼續往下閱讀

「紐約內戰」結果毫無懸念，唐斯（Karl-Anthony Towns）再度發威，全場砍下28分、12籃板，率領紐約尼克隊在主場以134：98痛宰布魯克林籃網，豪取近期4連勝，也將本季主場戰績維持在6戰全勝。這場勝利同時讓尼克在與籃網的交手中拉出11連勝，追平隊史系列最長紀錄。此役唐斯手感火燙，15投10中、罰球8罰全進，完全掌控禁區。這是他本季第8次繳出「雙十」成績，也是自去年10月被交易至尼克後的第66場雙十表現。尼克全隊手感火熱，命中率高達54.5%，三分球也有45.9%的高效率（37投17中）。尼克主控布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）各拿19分，兩人聯手在首節尾聲打出11：0的攻勢，幫助球隊拉開比分。板凳端，哈特（Josh Hart）與克拉克森（Jordan Clarkson）各添11分，布里吉斯（Mikal Bridges）補上16分；尼克全場送出31次助攻，展現團隊攻勢。籃網由波特（Michael Porter Jr.）拿下25分，但全隊命中率僅40.2%，外線更是低迷（45投僅中14球）。替補鮑威爾（Drake Powell）貢獻15分，威廉斯（Ziaire Williams）拿下13分，克拉克森（Nic Claxton）與夏普（Day’Ron Sharpe）各有兩位數得分，仍無法阻止連敗命運。籃網目前開季僅1勝9敗，戰績慘澹。比賽一開始尼克就展現強烈氣勢，開場打出8：0攻勢，首節結束前再轟出11：0，首節即以40：22領先。第二節延續火力，以77：62結束上半場。第三節開局再送出12比0的猛烈攻勢，瞬間將分差拉開至近30分。當哈特於第三節中段再連得7分時，比分來到107比70，勝負幾乎提前底定。尼克在第四節最多領先達39分，最後8分鐘完全由替補收尾，主場觀眾在麥迪遜花園球場高喊「MVP」為唐斯慶賀。這場勝利讓尼克在紐約「紐約對決」中繼續保持絕對優勢。自2023年2月13日以來，尼克已經對籃網豪取11連勝；更巧的是，在此之前籃網也曾憑藉杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）的時代連贏9場，如今風水輪流轉。尼克不僅在戰績上壓過同城宿敵，更以團隊化、穩定的攻守體系重新奪回「紐約第一球隊」的地位。尼克目前戰績6勝3敗，持續鞏固東區上半區席位，接下來將於主場迎戰曼菲斯灰熊，力拚主場七連勝。籃網則將回到主場迎戰多倫多暴龍，急需一場勝利止血。