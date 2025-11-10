我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕昨天主持防災應變中心會議，強調不會輕忽颱風帶來的破壞。（圖／台中市政府提供，2025.11.10）

颱風「鳳凰」恐直撲台灣西半部，台中市長盧秀燕昨針對12處倒廚餘的衛生掩埋場，表示都已鋪上防水布、釘上鉚釘，並加沙包，但有網友曝光現場實況，懷疑台中市政府打算「讓老天協助收拾殘局」，還有人笑「在台中看見非洲原始部落的防水工法」、「我煮火鍋加蓋都比這個可靠」。市議員陳淑華喊話盧秀燕別再鬧了，「快和你的新環保局長拿出專業來」！盧秀燕昨天在防災應變中心受訪時表示，針對掩埋12處供倒廚餘的衛生掩埋場，「颱風消息一出，我們就已經跟中央一起討論，感謝中央的指導」，前天開始連夜利用假日，在掩埋場按照相關規定進行加固作業，包括鋪上防水布、釘上鉚釘，並再加沙包。但有網友曝光現場的加固作業畫面，指「就是在上面加一塊帆布再放幾塊石頭、木條，小市民很想知道，這是怎樣的神奇帆布和工法，廚餘水就不會漏出來？」網友回應「還以為我看到非洲原始部落的防水工法」、「雨水大一些都往海流過去，全部清乾凈，市長英明」、「做好燕圾湖放水流的準備，除了餵養地下蟲與寄生蟲，還能餵魚蝦蟹」、「要進入次元空間了嗎？」民進黨台中市議員陳淑華今（10）日批評，盧市府處理整個非洲豬瘟事件荒腔走板，因此拔掉了3個局處長，如今新人走馬上任，未見提出專業，仍舊用舊思維面對天災人禍，難道再喊「媽媽也會犯錯」，大家就會一直原諒盧秀燕嗎？