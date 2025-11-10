我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）底特律活塞在費城Xfinity Mobile Arena上演強勢逆轉秀，靠著主控康寧漢（Cade Cunningham）下半場爆發攻下26分、11助攻的「雙十」表現，最終以111：108擊敗費城76人，豪取6連勝，本季戰績來到8勝2敗，這是球隊自2005-06賽季以來最佳開季成績。活塞上半場一度落後達13分，但康寧漢在第三節火力全開，單節7投5中攻下17分，成功帶動球隊完成逆襲。他在全場繳出26分、11助攻的全能數據，展現身為球隊領袖的穩定與成熟。康寧漢賽後表示：「我們相信自己的節奏，知道如何在困境中反擊。只要堅持打出團隊籃球，就有機會贏球。」年輕中鋒杜蘭（Jalen Duren）表現同樣亮眼，全場得到21分、16籃板，持續展現內線統治力。新加盟的射手羅賓森（Duncan Robinson）迎來轉隊後代表作，投進4記三分球、攻下17分，直到第四節剩下5分40秒因犯滿退場。這三人聯手貢獻超過六成得分，是活塞能逆轉七六人的關鍵。76人方面，麥克西（Tyrese Maxey）延續火燙手感，全場攻下33分，但在最後一波關鍵進攻中，未能在暫停後投進追平三分球，錯失延長比賽機會。前活塞中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）此戰首發面對老東家，開局氣勢不錯，但仍無法在防守端限制康寧漢的爆發。活塞目前以防守為基調，賽前防守效率排名聯盟前三，此役再次成功壓制對手主力，讓七六人進攻多次受阻。包括菜鳥湯普森（Ausar Thompson）與新秀霍蘭德（Ron Holland）在內的鋒線組合多次成功壓迫Maxey持球，迫使費城陷入外線出手困境。主帥畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後稱讚球員心態成熟：「這群年輕人知道如何贏球，他們願意防守、願意傳導，這是球隊文化的轉變。」活塞本季開季10戰拿下8勝，創下自2005-06賽季以來的新高紀錄。當年他們在「全明星五虎」時期（比盧普斯、漢密爾頓、普林斯、華勒斯兄弟）開季9勝1敗，如今康寧漢領軍的年輕世代正重燃「汽車城榮光」。活塞接下來將持續東區作戰，下一場將回到底特律主場迎戰亞特蘭大老鷹，尋求7連勝；七六人則將回主場迎戰多倫多暴龍，力拚止敗。