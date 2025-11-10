我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范國宸一直是球隊倚重的中心打者，雖然起伏較大，但主要出賽的8個球季，有5個球季的OPS+超過110；近5個球季。（圖／富邦悍將提供）

▲去年林承飛喪失主戰游擊位置，定位轉為球隊工具人，不過即便可守一、二、三、游，但出賽僅有73場。（圖／取自樂天桃猿臉書粉絲專頁）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

在台灣大賽結束後，中華職棒的休賽季也隨即進入到自由球員市場競逐，上周五是自由球員權利宣告最終日，富邦悍將范國宸、樂天桃猿林承飛，都獲得球團所提供的複數年合約而決定續留；統一獅蘇智傑、林岱安，與樂天桃猿黃子鵬，則決定進入自由球員市場。進入自由球員市場的3名球員，都有複數球團關注，再加上去年自由球員的身價暴漲效應，都有機會獲得不錯的複數年合約。進入富邦悍將以來，范國宸一直是球隊倚重的中心打者，雖然起伏較大，但主要出賽的8個球季，有5個球季的OPS+超過110；近5個球季，則有4個球季純長打率在聯盟的PR值80以上，今年更是開低走高，展現赴美自主訓練的成果，打出單季新高的13轟。加上范國宸過去也曾擔任過隊長，不論是場上的重要性，或是場邊對於隊友們的影響力，富邦悍將對於范國宸都給予正面的評價。不過也因為每季的成績起伏較大，范國宸今年月薪僅有33萬，所以獲得自由球員資格後，對於需要長打火力的球隊來說，有充分的投資空間，因此在確定達到自由球員年資後，就有複數球團向范國宸探詢行使自由球員資格的意願，準備等待洽談合約。但富邦悍將則在一開始就提供符合市場身價的合約，加上范國宸本來就沒有強烈離隊意願，雙方快速達成複數年合約共識。據了解，范國宸獲得的複數年合約應有4年以上，他過陣子將滿31歲，至少4年的合約，等於直接在與富邦悍將洽談時，就獲得市場高評價的合約價值，加上加薪幅度也不錯，因此雙方相談甚歡，沒多久就達成共識。富邦悍將完全利用行使自由球員權利前的談判期，快速提出球員心中滿意的合約，等於也避免了讓陣中主砲流失的危機，在新球季仍可用原本的完整陣容來出征，是漂亮的合約洽談。樂天桃猿林承飛是聯盟當中少數可守中線與角落，卻擁有長打火力的內野手，但問題是在於起伏過大。去年林承飛有機會行使自由球員權利，最終選擇降薪留隊續拼身價一季，今年雖然成績狀態與去年類似，但在打擊手感不錯時，也重新搶回先發游擊的位置，因此在取得自由球員權利後，樂天桃猿隨即端出3年合約，這也讓林承飛第2度決定不行使自由球員權利，繼續身穿桃猿球衣。去年林承飛喪失主戰游擊位置，定位轉為球隊工具人，不過即便可守一、二、三、游，但出賽僅有73場，一軍打席數220是生涯最低，也讓林承飛一度考慮行使FA，當時也有球隊積極評估。不過經過思考，林承飛決定續留，本季因傷與狀態起伏，只在一軍出賽65場是生涯次低，不過依舊維持不錯的長打率，又搶回主戰游擊手的地位，綜合評價後，樂天桃猿這次決定開出複數年合約。本季林承飛月薪約35萬，而樂天桃猿所開出的3年新合約，內容含有激勵獎金或是墊高月薪的條件，其中包括出賽數、打席數等門檻，這對樂天桃猿而言是一個保險的複數年合約，但倘若皆達標的話，有機會從月薪45萬提升成為超過月薪50萬的複數年合約。這紙合約對於林承飛而言，不論是薪資或長度，都符合他想要簽下保障合約的需求，因此在行使自由球員權利前，雙方就完成共識。黃子鵬是這幾年中華職棒最穩定的本土先發投手，雖然本季表現不穩一度轉任中繼，但仍貢獻117.1局，連續5季投球局數破百，因此即便明年3月就要滿32歲，依舊是自由球員市場上最搶手球員，許多球團都積極探詢。本季黃子鵬月薪約70萬，在行使自由球員權利前，樂天桃猿有先開出3年合約，後來再延長到4年，不過長度與均薪部份尚未達到黃子鵬陣營的目標，因此黃子鵬決定行使自由球員權利，尋求年限更長的複數年合約。林岱安則是近年中華職棒防守型捕手的代表人物之一，他的配球與傳球阻殺，一直是在聯盟內獲得好評。就算明年中就要滿34歲，但林岱安獲得自由球員資格後，就有複數球團前往洽詢，認為如果能網羅林岱安，對於一軍捕手輪替上有相當的幫助，最終林岱安也選擇行使自由球員權利，包含母隊在內有3支球團以上洽談中。不過林岱安因為屬於A級自由球員，加上年紀較長，競逐過程中球團會考量合約年限與保護名單的規劃，這是他較為吃虧的地方。另一位自由球員蘇智傑，市場價值則較不明朗。健康時候的蘇智傑，有很好的長打火力，是聯盟中頂級的純長打者；然而近幾年他受到傷勢困擾出賽不固定，這2個球季最多出賽僅70場，合計僅有7轟，完全與這張2年合約之前的表現有落差。本季蘇智傑找回長打能力，純長打率0.154排名聯盟PR90，這也將會是他最大賣點，有機會吸引需要補強長打火力的球隊，以及母隊統一獅在林安可可能旅外之後，需要維持一定的長打水準，而獲得複數年合約。