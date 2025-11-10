我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（10）日迎戰同樣近況不佳的印第安納溜馬，靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶隊全場攻下 21分、9籃板、7助攻，率領勇士以114：83力退溜馬，終止二連敗低潮。溜馬則在傷兵眾多的情況下，苦吞三連敗。雙方在首節打得難分難捨，開賽勇士打得強勢，一度打出11：2的攻勢，溜馬在開局三分球7投0中後，在中段也找回投籃手感，首節結束勇士以23：21暫時手握領先。第二節勇士一度打出11：0的攻勢，最大分差來到12分。溜馬則因外線手感極為不佳，半場以41：48暫時落後。在溜馬少了一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）以及主力得分手席亞康（Pascal Siakam）的情況下，二把手奈哈德（Andrew Nembhard）半場投籃9中1，三分球6中0，貢獻4分、1籃板、5助攻及2抄截，如此冰冷的手感也成了溜馬落後的主因。反觀勇士，則有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶隊攻下10分、4籃板、3助攻、1抄截及1火鍋。第三節雙方依舊打得火熱，溜馬靠著回溫的手感一度把比分至60：59，可惜隨後又陷入進攻當機的慘況。勇士在巴特勒、穆迪（Moses Moody）相繼轟炸籃框後又拿回領先，甚至比分拉開至75：65。其中穆迪在剩4秒時，在外線射進一顆高難度3＋1進球，不僅讓現場觀眾熱血沸騰，場邊觀賽的柯瑞（Stephen Curry）也興奮的從板凳上高高跳起，替小老弟歡呼。末節溜馬才打了27秒就因接連失誤提前喊出暫停，打到中段勇士已經將比分拉開至20分差，勝負已定下溜馬也換上板凳深處、極少上場的球員。最終勇士以114：83力退溜馬，收下勇士在一哥柯瑞連3場缺陣下的首勝。勇士方面，巴特勒領軍全場攻下21分、9籃板、7助攻，波斯特（Quinten Post）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也各自進帳14分。反觀溜馬，全隊最高分的奈哈德也只攻下14分，傑克森（ISaiah Jackson）、沃克（Jarace Walker）與哈夫（Jay Huff）皆進帳12分。值得一提的是，勇士先發5人的正負直接為「正」，溜馬則是完全相反，先發5人的正負值都是「負」，從此數據也能看出溜馬在傷兵眾多的情況下，攻防效率相當低落。