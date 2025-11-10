我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化150縣道近日出現驚奇畫面！有民眾目擊一名外籍移工，不只沒戴安全帽騎電動車，還盤腿吃泡麵、看手機，全程只用雙腿控制龍頭，還以為是在進行特技表演，誇張行為引發網友熱議，有人說「人家那個叫時間管理大師」，還有人說「高手在民間」不過，這樣移工這樣的行為已經違法，警方表示將調閱監視器追查，並依規定舉發。從民眾拍下的影片可見，這名身穿黑色上衣、戴著鴨舌帽的男子，雙腳盤腿在椅墊上，用腳掌夾住電動車把手控制方向，雙手則端著一碗泡麵吃得津津有味，還低頭看著手機，彷彿早已駕輕就熟。目擊民眾看傻眼，忍不住驚嘆「他是腳在控制電動車嗎？！」影片上傳社群後，引起網友熱議，有熟悉在地情況的網友指出，這名男子並非第一次被看到，「我常常遇到！應該是13甲或東勢的人」、「這隻猴子快成精了」、「人家那個叫時間管理大師」、「高手在民間」、「你還在家蹲廁所的時候，人家已經在上班途中＋邊吃泡麵了」、「悟空…！你又調皮了…」、「大師兄回來了」。對此，彰化縣警局檢視影片後，初步認定該移工騎乘騎乘微型電動自行車未依規定懸掛號牌，將依《道路交通管理處罰條例》第71之1條，處1200元至3600元罰鍰。另外，該駕駛行為屬於在道路上以危險方式駕駛，處300元至1200元罰鍰；駕駛人未依規定配戴安全帽，處300元罰鍰。後續調閱監視器追查，依規定予以舉發。