▲八三夭（如圖）新歌即將陸續上架，希望當歌迷聽到的那一刻，都能感受到滿滿能量。（圖／年代提供）

▲Lulu（如圖）將在高雄跨年晚會首度以歌手身分演出。（圖／年代提供）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（10）日公布第二波卡司，天團告五人擔任壓軸嘉賓、八三夭接棒熱唱，從2025嗨到2026！連續兩年登上高雄跨年舞台的告五人，同樣難掩興奮：「每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年！」八三夭也預告跨年舞台會準備不同以往的驚喜表演，用最炸裂的音浪，為「2026雄嗨趴」掀開熱力滿滿的新年序幕！告五人除了自己的演唱會屢創紀錄，年底將再度造訪高雄，造福廣大觀眾，告五人嗨喊說：「每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年！」他們也透露，目前《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2025 Live Tour the World跑遍全球，2026年將持續展開巡迴演出，將到新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦等城市，透過音樂與各地歌迷相聚，用歌聲串聯無限感動。還有八三夭，對他們而言，高雄是充滿緣分與回憶的城市，在該地舉辦演唱會、生日趴，每每都是最深刻難忘的回憶，八三夭表示：「每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味我們最懷念的高雄美食！」他們預告，跨年舞台準備不同以往的驚喜表演！除此之外，八三夭新專輯籌備也進入最後階段，新歌即將陸續上架，希望當歌迷聽到的那一刻，都能感受到「這就是八三夭」的獨特能量！與粉絲邁向2026。事實上，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會先前公布主持陣容，有陳漢典、阿本、木木（林葦妮）的全新組合，還有首度以歌手身分唱跨年的Lulu（黃路梓茵），如今再公布告五人及八三夭2大人氣樂團，讓高雄跨年討論熱度再度飆升！無論是隨著告五人的深情搖滾共鳴，還是與八三夭熱唱，夢時代前的時代大道即將化身全臺最嗨的跨年現場，號召全臺粉絲齊聚高雄，留下最難忘的跨年回憶。