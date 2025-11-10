我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈，民進黨今（10）日更開記者會開罵。對此，國民黨反嗆，民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府淪為共諜巢穴，現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。民進黨發言人吳崢、韓瑩今上午召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會。吳痛批，國民黨裡面其他人死光了，沒有人敢出點意見嗎？國民黨黨史還需要民進黨的人來提醒嗎？國民黨來到台灣，不就是因為被共產黨殺得屁滾尿流，機密情報全部被出賣嗎？怎會輪到民進黨來幫忙說明。吳崢直言，鄭麗文就是赤裸裸的紅統路線，希望國民黨從政人士能嚴肅看待，這不只是國家認同的問題，更是去歌頌迫害中華民國台灣國家安全的人，完全是配合中共的統戰滲透。對此，國民黨透過新聞稿表示，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人。硬是拿過往傷痛來政治操作，對於國家與遺族來說，都是再一次的打擊。國民黨說，民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員。事實上，最早開始紀念共產黨「烈士」的，就是民進黨，綠營政要，包括陳水扁前總統以市長身分、范雲委員等，出席馬場町紀念活動，不知凡幾，從謝雪紅到黃溫恭，哪個不是以「民主」大旗紀念，然後順便拿來攻擊國民黨？國民黨續指，如今，鄭麗文願意回歸「思想不應被打壓」的立場面對歷史，但也敘明了情報工作者與政治受難者的界線，民進黨人卻拿來大作文章，這無疑是自大吃「轉型正義」自助餐，從頭到尾，心中沒有民主自由的價值，只把這些題目拿來當成政治攻擊的工具。真正的政治受難者看著歷史不被還原、不被敬重，而是被消費，不知作何感想？國民黨說，歷史經驗不能遺忘，但現今的問題更值得追蹤，當共諜出現在民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府更淪為共諜巢穴，請問最大嫌疑人的吳釗燮為何還能擔任國安會祕書長，負責全國安全及情報？現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。