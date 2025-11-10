我是廣告 請繼續往下閱讀

負責清運二手物的陳姓男子，9日前往台南永康一棟民宅協助搬離堆積物。整理過程中，他赫然發現一枚長約60公分、上面印有「120迫擊砲」字樣的砲彈。起初，陳男未多加察覺，竟徒手將砲彈抱上車，運回東區東門路三段的倉庫，隨後，他越想越不對勁，立刻報警喊「我抱了一個砲彈回去！」。所幸經警方、軍方勘查後，確認這枚砲彈已擊發過，並無爆炸危險，至於砲彈為何流入民宅？警方仍在調查中。據了解，9日中午清運二手物的陳男，受託到永康區中山南路靠近舊砲校的一處民宅，協助搬離大量二手物與雜物，整理到一半時，他赫然在雜物堆中看到一枚長約60公分、彈身上印有「120迫擊砲」字樣的砲彈，但因為彈體老舊，陳男也未意識危險，直接徒手抱上車，載回自己東區東門路三段巷內倉庫。直到回到倉庫後，陳男越想越害怕，隨後報警喊「我抱了一個砲彈回去！」。警方與偵查隊隨即趕到場勘查，初步研判該彈體疑似陸軍120迫擊砲彈，雖然看起來未裝引信，但仍不敢大意，立即聯繫陸軍旗山防爆小組前來處理。下午軍方人員到場，經確認該砲彈屬「已擊發過的照明彈」無危險性，隨後交由防爆小組依程序接回處置。至於該砲彈為何會出現在民宅？警方將與房東、房客釐清來源。