▲日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy。將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。（圖／夢想家球團提供）

▲夢想家找來三上悠亞固定應援，不過預計她只會跳6場主場，等於有8場是不在的，並非全場次出戰。（圖／TPBL提供）

福爾摩沙夢想家今（10）日宣布重磅消息——日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加盟球團啦啦隊「Formosa Sexy」！消息一出隨即引爆網路熱議，夢想家官方IG貼文在發布一小時內就突破1.5萬讚，各界留言湧入、話題延燒。去年三上悠亞以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場時，便以火熱應援掀起滿場狂潮，如今正式回歸，預計將於本季接下來的六場主場登場，替球隊注入前所未有的關注度與話題性。三上悠亞在台灣人氣相當高，這也是去年夢想家球團曾邀請他來球場應援的原因，加上三上和夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」類型相似，都是走性感女神風，因此去年來球隊，也帶動票房和商品買氣，效果很好。而在夢想家今日官宣三上悠亞加盟後不久，社群一小時左右該篇貼文就有1.5讚，顯示外界對其此次加盟的關注。另外IG也吸引啦啦隊前來留言，梓梓寫道：「太興奮了啦！！！！！！」、冞冞則留言道：「一哭二鬧三上來啦」。隨著職棒啦啦隊發展茁壯，台灣籃球今年也進入到「戰國時代」，各隊對於啦啦隊行銷幾乎都添加了新戰力，像是富邦悍將「元祖三本柱」歸位，李晧禎、李雅英和南珉貞再度合體；洋基工程找來了此前表態「不來台灣」的樂天巨人隊長睦那京應援，話題性十足。顯然夢想家也不想落人之後，找來三上悠亞固定應援，不過預計她只會跳6場主場，等於有8場是不在的，並非全場次出戰。另外和其他專職啦啦隊相比，三上畢竟還是藝人身分，除了短期話題之外，能否幫助夢想家帶進長期粉絲，還有待觀察。