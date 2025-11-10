福爾摩沙夢想家今 (10) 日中午重磅宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）相隔1年再受邀來台，且這次為正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy，引發球迷關注。根據夢想家球團透露，三上悠亞會於其中6場主場例行賽中現身應援，儘管目前時間點仍未定，《NOWnews》仍為球迷整理夢想家剩餘14場主場賽事的時間點，其中2月1日、3月25日對手又是高雄全家海神，球迷還不趕緊手刀筆記下來！
三上悠亞去年才來台應援 票房狂吸215萬
三上悠亞去年就曾受夢想家邀約來台，於主場賽事中現身擔任「一日限定 Formosa Sexy」，當時對手就是高雄海神，三上悠亞該戰誠意十足，不僅賽前與Formosa Sexy合舞共演，場中與球迷同樂活動，還舉辦拍照會，吸引爆滿球迷支持，主場門票全數售罄，單場票房狂吸新台幣215萬元，三上悠亞有關周邊商品日銷，更達到驚人的150萬。
根據TPBL官網公告，夢想家本季剩餘14場主場賽事，三上悠亞將現身其中6場，其中多達12場都是例假連2天進行，合理推敲三上悠亞應會挑選其中3個周末，連續2天帶來應援表演。
2月1日主場再戰海神 將是三上悠亞登場日？
儘管目前還未確定，三上悠亞是哪6場會來台，但根據去年對戰高雄海神時打出亮眼的票房成績，加上2隊經營中南部球迷有成，或許明年2月1日、唯一1場在主場交手高雄海神，三上悠亞就會再度來台。
夢想家剩餘14場主場賽事一次看：
📌三上悠亞（Yua Mikami）人物小檔案
本名：鬼頭桃菜（Kito Momona）
藝名：三上悠亞（Yua Mikami）
出生日期：1993年8月16日
出身地：日本愛知縣名古屋市
身高／血型：159公分／A型
職業：藝人、模特兒、歌手、前偶像團體成員
經紀公司：One’s Double
官方社群：yua_mikami
資料來源：TPBL官網
|日期
|開賽時間
|對手
|場地
|11月22日（六）
|14：30
|新竹御嵿攻城獅
|臺中洲際迷你蛋
|11月23日（日）
|14：30
|臺北台新戰神
|12月27日（六）
|14：30
|臺北台新戰神
|12月28日（日）
|14：30
|新北中信特攻
|1月17日（六）
|14：30
|新北國王
|1月18日（日）
|14：30
|桃園台啤永豐雲豹
|1月31日（六）
|14：30
|新北國王
|2月1日（日）
|14：30
|高雄全家海神
|3月14日（六）
|14：30
|新北中信特攻
|3月15日（日）
|14：30
|桃園台啤永豐雲豹
|3月25日（三）
|19：00
|高雄全家海神
|3月27日（五）
|19：00
|新北國王
|4月18日（六）
|14：30
|臺北台新戰神
|4月19日（日）
|14：30
|新竹御嵿攻城獅
