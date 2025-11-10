福爾摩沙夢想家今 (10) 日中午重磅宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）相隔1年再受邀來台，且這次為正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy，引發球迷關注。根據夢想家球團透露，三上悠亞會於其中6場主場例行賽中現身應援，儘管目前時間點仍未定，《NOWnews》仍為球迷整理夢想家剩餘14場主場賽事的時間點，其中2月1日、3月25日對手又是高雄全家海神，球迷還不趕緊手刀筆記下來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
三上悠亞去年才來台應援　票房狂吸215萬

三上悠亞去年就曾受夢想家邀約來台，於主場賽事中現身擔任「一日限定 Formosa Sexy」，當時對手就是高雄海神，三上悠亞該戰誠意十足，不僅賽前與Formosa Sexy合舞共演，場中與球迷同樂活動，還舉辦拍照會，吸引爆滿球迷支持，主場門票全數售罄，單場票房狂吸新台幣215萬元，三上悠亞有關周邊商品日銷，更達到驚人的150萬。

根據TPBL官網公告，夢想家本季剩餘14場主場賽事，三上悠亞將現身其中6場，其中多達12場都是例假連2天進行，合理推敲三上悠亞應會挑選其中3個周末，連續2天帶來應援表演。

2月1日主場再戰海神　將是三上悠亞登場日？

儘管目前還未確定，三上悠亞是哪6場會來台，但根據去年對戰高雄海神時打出亮眼的票房成績，加上2隊經營中南部球迷有成，或許明年2月1日、唯一1場在主場交手高雄海神，三上悠亞就會再度來台。

夢想家剩餘14場主場賽事一次看：

日期 開賽時間 對手 場地
11月22日（六） 14：30 新竹御嵿攻城獅 臺中洲際迷你蛋
11月23日（日） 14：30 臺北台新戰神
12月27日（六） 14：30 臺北台新戰神
12月28日（日） 14：30 新北中信特攻
1月17日（六） 14：30 新北國王
1月18日（日） 14：30 桃園台啤永豐雲豹
1月31日（六） 14：30 新北國王
2月1日（日） 14：30 高雄全家海神
3月14日（六） 14：30 新北中信特攻
3月15日（日） 14：30 桃園台啤永豐雲豹
3月25日（三） 19：00 高雄全家海神
3月27日（五） 19：00 新北國王
4月18日（六） 14：30 臺北台新戰神
4月19日（日） 14：30 新竹御嵿攻城獅
📌三上悠亞（Yua Mikami）人物小檔案

本名：鬼頭桃菜（Kito Momona）
藝名：三上悠亞（Yua Mikami）
出生日期：1993年8月16日
出身地：日本愛知縣名古屋市
身高／血型：159公分／A型
職業：藝人、模特兒、歌手、前偶像團體成員
經紀公司：One’s Double
官方社群：yua_mikami

資料來源：TPBL官網




三上悠亞加盟夢想家啦啦隊相關報導：

🔥影／三上悠亞場邊應援回顧！小露蠻腰、蜜大腿　球迷讚：好不真實

🔥三上悠亞比韓援還香？夢想家主場單日票房破200萬、商品日銷150萬

🔥三上悠亞官宣加盟福爾摩沙夢想家！台籃最強啦啦隊將應援6場比賽

相關新聞

三上悠亞加盟1小時就為夢想家賺1.5萬讚！台籃啦啦隊進入戰國時代

影／三上悠亞場邊應援回顧！小露蠻腰、蜜大腿　球迷讚：好不真實

三上悠亞比韓援還香？夢想家主場單日票房破200萬、商品日銷150萬

三上悠亞官宣加盟福爾摩沙夢想家！台籃最強啦啦隊將應援6場比賽