我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL福爾摩沙夢想家今 (10) 日宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy，事實上，她去年11月就曾受夢想家邀約來台，擔任「一日限定 Formosa Sexy」，三上悠亞去年11月9日受邀來台，於夢想家主場賽事中現身擔任「一日限定 Formosa Sexy」，不僅在場邊與其他啦啦隊女孩們一起為比賽應援，帶來俏皮可愛的開場表演之外，中場遊戲時，三上悠亞也和幸運球迷朋友合力完成任務，並於當日舉辦拍照會。根據當時官方消息，現場人氣爆棚，主場門票全數售罄，單場票房狂吸新台幣215萬元，三上悠亞周邊商品日銷更達到驚人的150萬。歷經去年的成功演出，夢想家今年再度重磅邀請三上悠亞來台，且相比去年嘉賓性質，今年是正式宣告加入Formosa Sexy，於6場主場例行賽中登場應援全程。本名：鬼頭桃菜（Kito Momona）藝名：三上悠亞（Yua Mikami）出生日期：1993年8月16日出身地：日本愛知縣名古屋市身高／血型：159公分／A型職業：藝人、模特兒、歌手、前偶像團體成員經紀公司：One’s Double