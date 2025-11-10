我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今 (10) 日宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy。三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起熱潮，深受球迷喜愛。此次回歸成為正式成員，將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。三上悠亞以日本偶像團體 SKE48 出道，隨後活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有龐大的國際粉絲群。近年來她橫跨藝能活動與品牌經營，展現多元發展與獨特魅力。去年受邀來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，以熱情應援與親切互動掀起現場轟動，深受球迷喜愛，留下深刻印象。正式加入職籃應援的三上悠亞表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」相信三上悠亞的加入，將為夢想家主場注入全新能量與魅力，帶動主場氣氛。邀請所有球迷透過 ibon 售票系統購票，一起進場應援！更多詳細資訊請持續關注夢想家官方社群。夢想家本季之後的主場比賽分別是在：11/22、11/23、12/27、12/28、01/17、01/18、01/31、02/01、03/14、03/15、03/25、03/27、04/18、04/19，共還有14場，三上悠亞將現身其中的6場。至於到底是哪6場，夢想家球團回應目前還不確定，也請球迷繼續關注夢想家的動向。本名：鬼頭桃菜（Kito Momona）藝名：三上悠亞（Yua Mikami）出生日期：1993年8月16日出身地：日本愛知縣名古屋市身高／血型：159公分／A型職業：藝人、模特兒、歌手、前偶像團體成員經紀公司：One’s Double2009年：以「鬼頭桃菜」名義加入日本女子偶像團體 SKE48，屬於Team S。2014年：自SKE48畢業，正式結束偶像活動。2015年：以「三上悠亞」之名重新出道，開始以藝人、模特兒身份活躍，也因此廣為人知。2016年：以女子偶像團體 Honey Popcorn 成員身分展開韓國演藝活動，兼任歌手與舞者。2019年：成功跨足時尚與網紅領域，推出個人服飾品牌 miyour’s，形象從偶像轉為多棲網紅。2023年：宣布從部分領域引退，專注經營時尚品牌與個人活動，並持續在社群平台與YouTube上與粉絲互動。外型甜美、氣質多變，被日本媒體稱為「平成最後的多面偶像」。社群媒體影響力極大，Instagram追蹤數超過600萬，YouTube頻道內容涵蓋時尚、美妝與生活。以積極轉型的形象受到許多年輕族群關注，被視為日本娛樂圈中「自我品牌經營」的成功典範之一。興趣：化妝、時尚搭配、K-POP語言：日語、部分英語、韓語入門代表品牌：miyour’s（服飾品牌）代表作品：Honey Popcorn音樂作品《Bibidi Babidi Boo》、《De-aeseohsta》等