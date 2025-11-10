我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（10）日宣布重磅消息，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加盟球團啦啦隊「Formosa Sexy」！這位跨界女神去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起全場轟動，如今正式回歸，將在本季剩餘6場主場例行賽中登場應援，為台灣球迷再度帶來熱力與話題。去年三上悠亞才來台，獲邀前往夢想家主場應援一場比賽，結果該天球隊滿場，票房高達215萬，行銷效果相當理想。三上悠亞在2024年首次來台擔任夢想家一日啦啦隊成員，當時現場人氣爆棚，主場門票全數售罄，單場票房高達215萬元新台幣。球團同步推出的聯名商品，包括抱枕、T恤、應援毛巾、帽TEE、後背包與零錢包等，短短一天即創下超過150萬元銷售額，成為中職與T1職籃史上最亮眼的跨界聯名案例之一。她以紅色露背小可愛登場的應援造型瞬間引爆社群熱議，吸引數百名粉絲到場朝聖，網友更戲稱：「奇怪，這影片怎麼看了七個小時還沒結束」、「全隊應該都分心了吧！」、「愛了三上老師」。▲日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy。將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。（圖／夢想家球團提供）夢想家球團今日證實，三上悠亞將正式成為啦啦隊「Formosa Sexy」的一員，本季起在六場主場例行賽中全數登場。球團表示，希望她的加入能帶來更多娛樂能量與國際關注度，為球隊主場注入全新氣象。貼文一出，吸引大量台灣球迷留言：「一哭二鬧三上來啦」、「我真的是去看籃球的(老婆相信我)」、「太興奮了啦！！！！！！」、「好像比韓援還香欸」。出身於日本偶像團體SKE48的三上悠亞，近年轉戰多領域發展，從歌手、模特兒到時尚品牌主理人皆有亮眼表現。她去年首次在台亮相後即登上社群熱搜，如今正式成為夢想家啦啦隊成員，勢必再掀一波「悠亞旋風」。本名：鬼頭桃菜（Kito Momona）藝名：三上悠亞（Yua Mikami）出生日期：1993年8月16日出身地：日本愛知縣名古屋市身高／血型：159公分／A型職業：藝人、模特兒、歌手、前偶像團體成員經紀公司：One’s Double