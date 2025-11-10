我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年WTT法蘭克福冠軍賽昨天落幕，18歲日本超新星松島輝空於決賽以總盤數4：1擊敗德國名將邱黨，生涯首度在冠軍賽等級賽事封王，收穫1000分積分，在明天公布的最新一期世界排名中，將躍升至生涯最佳的第8，亞軍邱黨則回到第9，至於本次賽會上，爆冷止步16強的台灣一哥「沉默刺客」林昀儒，排名則會從11下滑至第14，寫下半年來新低。出生於2007年的松島輝空，今年4月才剛滿18歲，學生時期5度拿下日本桌球錦標賽冠軍，成為家喻戶曉人物，轉戰職業後成績突飛猛進，今日面對29歲邱黨，前3局打得不輕鬆，後續2盤回穩，最終4：1拿下。女單方面，決賽組合上演日本內戰，早田希娜對決17歲張本美和，早田希娜一度被追至3：3，最終才驚險拿下第4局，世界排名也回升到第10。至於「沉默刺客」林昀儒，7日凌晨以14：12先拿一局情況下，後續11：13、7：11、9：11連續失掉3局，最終不敵南韓35歲老將李尚洙，止步男單16強，林昀儒曾在2023年決賽擊敗中國傳奇名將馬龍奪冠，去年則挺進4強，因此今年失去積分，明天公布的世界排名也會從11下滑至第14，寫下半年來新低。