我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近期內外交迫，先是在全國大罷免案中遭「32比0」慘敗，接著又被美國智庫點名為「魯莽的領導人」，民意與形象雙重受創。至於備受外界關注的2028年總統大選，雖尚無黨內挑戰者浮現，但一項惡搞投票卻引爆討論，有網友發起「賴清德vs路邊隨便誰」票選，引發話題熱議。國內政局方面，藍營10月18日由鄭麗文當選國民黨主席後，藍綠白陣營重新洗牌，政治氣氛略顯震盪。根據《美麗島電子報》10月23日公布的最新民調，賴清德施政滿意度為40.1%，不滿意度高達53.3%，順利守下約四成的基本盤。然而，賴清德的「仇恨值」似乎仍未降溫，社群平台Threads上近日出現一個KUSO投票活動，發起者自稱「沒有政治立場」，但問道：「如果2028總統大選，你支持誰？」選項僅有「民主價值賴清德」與「路邊隨便誰」。結果共有677名網友投票，竟有高達85％的人選擇「路邊隨便誰」，而賴僅拿下15％。在YouTube擁有10.4萬訂閱的「高雄林小姐」也在8日的直播中談到此事，她驚呼：「看完以後，我還是不知道，他是不是反串！」林小姐指出，該名發起者的個人簡介寫滿「台灣是我的國家」、「中華民國是地名」、「大罷免大成功」、「信賴台灣」、「挺台灣」等標語，讓她懷疑此舉是否為刻意反串操作。