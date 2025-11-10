我是廣告 請繼續往下閱讀

前中廣董事長趙少康在國民黨選舉時，力挺候選人郝龍斌，在郝敗選後便沈寂一段時間。今（10）日趙少康驚驚喜PO出和民眾黨主席黃國昌共進午餐照，更分享進行一個多小時的便當會，對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。趙少康今天在臉書分享，今天中午，他跟黃國昌共進午餐，他一踏進辦公室，就有同仁驚呼「本人好瘦，已經太瘦了......」黃國昌本來就挺拔，瘦下來以後更顯得玉樹臨風，難怪引發關注。趙少康說，一個多小時的便當會，對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見，我們兩人都認為，民進黨施政無能，滿腦子只有政治鬥爭，為了台灣的未來，2028一定要下架民進黨，為此，藍白兩黨必須更緊密合作，很多枝節都可以放下。趙少康提及，便當會後，同仁告訴他，黃國昌把菜、肉都吃完了，白飯卻幾乎沒動，果然要靠「吃對東西」才能瘦，自己對美食毫無抵抗力，所以體重越減越重。不只飲食控制，黃國昌也跟他分享，前段時間他剛自主完成「台北360」路線，從台北騎自行車到高雄，飲控加上高強度運動，瘦真的不是沒有道理。