我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委許智傑被多家媒體評為「高雄最大公約數」，民調穩定在前段班。（圖／立委許智傑影片）

民進黨立委許智傑被多家媒體評為「高雄最大公約數」。許智傑向來以好人緣著稱，在高雄政壇跨黨派服務，甚至獲得藍營民代的肯定與讚譽。日前競選總部成立時，賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩及多位跨派系議員里長及眾多團體理事長等夥伴，更是親自到場祝福，顯示許智傑具備整合黨內各派系的高度共識與信任，有望成為全民市長，為大高雄市民服務。根據最近多家具公信力的民調公司顯示，許智傑目前穩定在前段班，且差距均在誤差範圍內。陳其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，許智傑雖然大動作起步較晚，但上升速度最快，像滾雪球一樣，許智傑有望在最後決定時刻，拔得頭籌。地方人士指出，許智傑有別於其他參選人，只有他出身基層，曾擔任市民代表、高雄縣議員及鳳山市長等職，深耕地方多年，擁有扎實的組織與動員實力。從他這二個月的所有市民見面會來觀察，每場活動皆人潮踴躍，展現其在地深厚的支持能量與持續服務的態度，是典型「惦惦做事、足認真、有實力」的代表。許智傑向來低調務實，而實際上，高雄拓展國際航線、提高里長津貼、三井百貨公司到鳳山、高科大三校合併的促成，皆是由他率先推動。許智傑與南台灣七位立委（Lucky 7）共同召開記者會，倡議「南高屏大生活圈」，持續爭取南部重大建設，展現高格局與前瞻思維，足見其具有「遠見、創意、行動力」。