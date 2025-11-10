日本職棒埼玉西武獅今（10）日宣布，允許27歲的王牌今井達也透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）。消息曝光後，隨即引發美國媒體高度關注，全美棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）進一步爆料：「根據消息人士指出，紐約洋基被視為最有可能簽下今井達也的球隊之一。」
紐媒點名今井達也進入「自由市場三大投手」之列
《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在社群平台X（原Twitter）指出，今井與席斯（Dylan Cease）、巴爾德斯（Framber Valdez）並列本休賽季自由市場「前三大投手」。
海曼在貼文中表示：「西武獅同意讓明星右投今井達也挑戰大聯盟。他的實力足以與教士自由球員席斯，以及太空人隊自由球員巴爾德斯並駕齊驅，三人將成為本季投手市場最受矚目的三強之一。」
今井本季在日職出賽24場，繳出10勝5敗、防禦率1.92的驚人數據，堪稱職業生涯代表作。自2017年進入職棒以來，他累積58勝45敗、防禦率3.15，穩定表現讓他成為西武先發輪值的中流砥柱。
洋基成熱門下家 今井：沒有特別想去哪
今井達也在得知球團決定放行後，親自表示感謝。他透露：「球團本部長廣池先生跟我說，他真的掙扎到最後一刻才下決定。球團在多方考量後選擇讓我挑戰大聯盟，我非常感激。我現在只想思考，要如何回報獅隊過去對我的栽培。」
至於今井未來的去向，全美棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）爆料稱：「根據消息人士指出，紐約洋基被視為最有可能簽下今井達也的球隊之一。」
不過今井本人表示目前並沒有特定希望加盟哪支球隊：「最重要的是找到讓我真心想為之打球的球隊。那樣的動力才是推動我前進的最大因素。任何願意出手的球隊，我都會進行誠懇的交談。」當被問及偏好美國東岸或西岸球隊時，他則笑說：「沒有特別偏好。」
先前傳出想搶今井的潛在候選球隊包括舊金山巨人、紐約大都會與波士頓紅襪等球隊，如今豪門洋基似乎也會加入這場混戰。
日職王牌轉戰美職 恐掀投手爭奪戰
根據美國運動網站《The Athletic》日前報導，今井達也的預估合約可能高達8年總值1.9億美元（約合新台幣58.9億元）。而《ESPN》則將今井列入今年自由球員排行榜第5位，推估他可能簽下一份6年總值1.35億美元（約合新台幣41.8億元） 的合約。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在社群平台X（原Twitter）指出，今井與席斯（Dylan Cease）、巴爾德斯（Framber Valdez）並列本休賽季自由市場「前三大投手」。
海曼在貼文中表示：「西武獅同意讓明星右投今井達也挑戰大聯盟。他的實力足以與教士自由球員席斯，以及太空人隊自由球員巴爾德斯並駕齊驅，三人將成為本季投手市場最受矚目的三強之一。」
今井本季在日職出賽24場，繳出10勝5敗、防禦率1.92的驚人數據，堪稱職業生涯代表作。自2017年進入職棒以來，他累積58勝45敗、防禦率3.15，穩定表現讓他成為西武先發輪值的中流砥柱。
今井達也在得知球團決定放行後，親自表示感謝。他透露：「球團本部長廣池先生跟我說，他真的掙扎到最後一刻才下決定。球團在多方考量後選擇讓我挑戰大聯盟，我非常感激。我現在只想思考，要如何回報獅隊過去對我的栽培。」
至於今井未來的去向，全美棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）爆料稱：「根據消息人士指出，紐約洋基被視為最有可能簽下今井達也的球隊之一。」
不過今井本人表示目前並沒有特定希望加盟哪支球隊：「最重要的是找到讓我真心想為之打球的球隊。那樣的動力才是推動我前進的最大因素。任何願意出手的球隊，我都會進行誠懇的交談。」當被問及偏好美國東岸或西岸球隊時，他則笑說：「沒有特別偏好。」
先前傳出想搶今井的潛在候選球隊包括舊金山巨人、紐約大都會與波士頓紅襪等球隊，如今豪門洋基似乎也會加入這場混戰。
日職王牌轉戰美職 恐掀投手爭奪戰
根據美國運動網站《The Athletic》日前報導，今井達也的預估合約可能高達8年總值1.9億美元（約合新台幣58.9億元）。而《ESPN》則將今井列入今年自由球員排行榜第5位，推估他可能簽下一份6年總值1.35億美元（約合新台幣41.8億元） 的合約。