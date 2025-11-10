我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨選對會日前一致通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長，這是繼民眾黨黃國昌宣布參選後的第二位確定人選，國民黨雖是以台北市副市長李四川呼聲最高，但現任副市長劉和然亦展現參選企圖心，或許還得花些時間才能確定人選 ; 然坊間媒體民調截至9日上午的數據顯示，蘇巧慧獲得37.9%網友支持，暫時領先，李四川緊追在後，有35.2%支持，黃國昌10%，劉和然1.3%，甫被徵召的蘇巧慧雖暫時拔得頭籌，但也凸顯出藍白在新北市若無法做出整合，綠營蘇巧慧確實有勝選機會。畢竟蘇巧慧是蘇貞昌之女，也連任過幾屆立委，現今亦是民進黨新北市黨部主委，有其專業背景與問政績效，也由於新北市連續由國民黨執政，賴清德又非常期待拿下新北以確保連任之路的當下，蘇巧慧的快速出線，確實展現綠營逆勢仰攻的企圖心 ; 特別是在國民黨李四川內有挑戰者，外還得和民眾黨黃國昌協調合作之際，蘇巧慧便可以逸待勞、心無旁騖地加快選舉部署，這既是環境變數給她的機會外，倘若藍白合破局，黃國昌也加強競選力道，只要形塑「兩大一中」的局面，亦即國、民兩黨勢均力敵，黃國昌也不會被棄保的情況下，蘇巧慧低空掠過的機會便明顯提高。至於李四川，除了工程專業背景是其優勢外，亦擔任周錫瑋時期的台北縣副縣長、朱立倫時期的新北市副市長、韓國瑜時期的高雄市副市長，現在則是蔣萬安的台北市副市長，甚至還擔任過朱立倫初次作為國民黨主席時的國民黨秘書長，行政及黨務資歷均非常豐富，被視為國民黨下屆新北市長最強人選確實有脈絡。但李四川並非是選舉出身的政治人物，不諳政治攻防及議題造勢，辯才能力與政治魅力並非突出，這些條件若與選戰經驗豐富的蘇巧慧相比，不僅佔不了便宜，更可能陷入相對弱勢，若李四川真的出線，其政治幕僚勢必得極具經驗，才能彌補這方面的弱點。而對於李四川最大的威脅，便是黃國昌已宣布參選，而黃參選的動作更是對國民黨「拉高開價」，看藍營怎麼來協調，畢竟他競選定裝照已經公布，也宣示明年一月底立委卸任後，2月1日競選辦公室就會成立，展現一副箭在弦上、不得不發的姿態，而這先發制人的戰略確實會對國民黨形成極大壓力。第一，國民黨主席鄭麗文新上任，若明年地方選舉選不好，或者是新北市無法守住，勢必面臨被逼宮的困境，是以鄭的理性抉擇一定是和民眾黨協調，即便徵召李四川之後 ; 第二，只要和黃國昌協調，黃的戰術運用便有更多彈性，他除了能掛勾其他白營想要的縣市一併來談外，甚至能主導新北市決定藍白人選的遊戲規則。第三，若是在遊戲規則建構後他不幸落敗，甚至仍能向藍營要求民眾黨想要的其他縣市禮讓，作為退出新北賽局及挺李四川的條件，畢竟柯文哲重出江湖，黃多了談判底氣外，2026年地方選舉的重要性，根本無法和決定中央政權歸屬的總統大選相比，而2026年藍白合破局，反而更能給藍營在2028年總統大選更得與白營合作的壓力，除非國民黨不想重返執政。亦即2026地方選舉與2028中央選舉，黃國昌可以將兩者掛鉤和國民黨談，以擴大戰術運用空間，亦可藉2026談判破局，將2028選舉脫鉤，來對國民黨加壓，黃或都有穩賺不賠的本錢。倘若真面臨此情況，對極可能代表國民黨出戰新北的李四川來說，風險就會驟升。亦即李即便被徵召，都可能和黃國昌有另番比拚才能真的出線，倘黃在與李的藍白協調機制啟動後，不幸落敗但不願放手，國民黨甚至會釋出更多資源，才可成就藍白合，這都可能成為李四川不可承受之重，就算李能藉藍白協調機制啟動後不斷培養其選舉戰力及手感，但以過程來說，對於這位專業的工程老兵仍算是一種煎熬。更遑論賴清德要尋求連任，更得避免明年地方選舉落敗，守住南二都、搶攻新北市，再攻下一兩個縣市，勢必是綠營戰略綱領，若能達標不僅能一掃大罷免敗陣的陰霾，還能強化治理權威，為2028的連任打一劑強心針 ; 由此來看，綠營在地方選舉投票一年前就敲定蘇巧慧出戰新北市，很顯然的，賴就是要貫徹前述的戰略目標，新北選戰勢必成為綠營攻堅的重中之重，藍軍當然壓力爆棚。相對的，藍營罷免戰役勝出的氣勢與紅利，似已被主席選戰的相互攻伐消耗殆盡，日前在台中出現的「非洲豬瘟」更衝擊市長盧秀燕的治理權威與接班氣勢，加上鄭麗文又指出藍營未來有能力問鼎總統的政治明星恐怕不只一位，更吹皺了黨內權力生態佈局。倘藍綠兩黨的聲勢出現消長，即便李四川代表非綠陣營出戰新北，都可能對其產生威脅，衝擊當選機率。為了避免上述的可能風險，國民黨應及早啟動黨內新北市長提名的流程，最好是主席徵召人選來凸顯願意負責任的氣魄，但若是要初選，也得盡快提出遊戲規則，不然在綠、白都確認人選後，藍的姍姍來遲不僅可能陷入被動外，日後和民眾黨的協商也恐治絲益棼，反而更可能讓蘇巧慧以逸待勞、先馳得點。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com